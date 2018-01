Martin Joseph lanza disco The day of the rainbow en Sala Master

El pianista y compositor inglés, que reside hace casi 20 años en nuestro país, presentará The Day Of The Rainbow, disco que ha trabajado con su actual trío formado por Milton Russell en contrabajo y Nicolás Ríos en batería.

Este trabajo es el segundo disco de Martin Joseph Trío, tras una etapa iniciada el 2004. Su nuevo material está inspirado por la visión de un arcoiris que el músico tuvo tras visitar un sitio arqueológico precolombino cuando vivía en Perú.

De esa imagen, el compositor inglés creó este disco que se caracteriza por su sello personal en la composición y selección de piezas, y donde no faltan pasajes de improvisación colectiva y reinterpretaciones de músicos de jazz que admira.

Cuatro piezas propias y otras diez pertenecientes a compositores tan diversos como John Coltrane, Mal Waldron, Cole Porter, o músicos con los cuales ha tenido el privilegio de tocar, como Steve Lacy, el trompetista canadiense Kenny Wheeler, y los locales Sebastián Jordán y Federico Dannemann, forman parte de esta producción.

El lanzamiento se realizará en Sala Máster el miércoles 31 de enero, a las 20:00 horas y será transmitido en diferido por el programa Holojazz de Radio Universidad de Chile. La entrada es gratuita.