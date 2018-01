Metalúrgicos: “No podemos perder la oportunidad de recuperar el litio”

Este martes, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Confederación de Trabajadores Metalúrgicos (Contramet), Horacio Fuentes, criticó el acuerdo entre la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y la empresa SQM para explotar el litio en el Salar de Atacama.

El dirigente apuntó a la poca transparencia de las negociaciones y a la poca información que se tiene al respecto. “Este acuerdo se produce entre gallos y medianoche, y al calor de la visita del Papa, cuando todo el mundo estaba pensando en otra cosa. Esta forma de hacer política nos parece que es deplorable porque se dan a nuestras espaldas”, dijo el dirigente.

“Hay que tomar en cuenta que nadie conoce en su dimensión el acuerdo. Lo que nosotros conocemos son algunas cuestiones que se han filtrado por la prensa, pero eso es todo”, agregó.

En ese sentido, Fuentes aseguró que dentro de las demandas de los trabajadores está la exigencia de conocer el texto del convenio y la de recuperar efectivamente el litio para Chile.

Bajo ese rumbo, advirtió que la lucha de los trabajadores metalúrgicos no cesará y que buscarán las maneras que correspondan para revertir el acuerdo. “Aquí hubo un negocio bien orquestado y, en ese sentido, nosotros no permitiremos que esto siga pasando. Vamos a seguir nuestra lucha y ejecutaremos otras desde el punto de vista legal para impugnar el acuerdo. No nos quedaremos tranquilos porque no podemos perdernos la oportunidad de recuperar un recurso básico como el litio para los chilenos”.

Este lunes se llevó a cabo una concentración en el centro de Santiago para rechazar el acuerdo con SQM, protesta que terminó con enfrentamientos entre manifestantes y carabineros.

Se estima que el negocio con SQM reportará al Estado de Chile una suma aproximada de diez mil millones de dólares.