Ministro Fernández descarta insubordinación de Carabineros

En un punto de prensa a la salida de La Moneda, el ministro Mario Fernández explicó las razones de su reunión con Bruno Villalobos y descartó totalmente que en el Gobierno se hubiere pensado en pedir la renuncia al jefe de Carabineros.

A la vez, señaló que realizaron un análisis del estado de la llamada “Operación Huracán” y cuáles son los pasos a seguir en esta etapa de la investigación en la Araucanía y afirmó que le pidió al general mayor celeridad para resolver esta crisis.

Fernández, quien adelantó su retorno de vacaciones, se negó a emitir juicios sobre el viaje de Villalobos a Miami y tampoco realizó evaluaciones a su gestión al mando de la institución.

“No está en juego esa valoración (…) Las instituciones tienen sus autoridades establecidas de acuerdo a la Ley que deben cumplir con sus tareas, es eso lo que le he encargado al general Villalobos como dependiente de este ministerio”.

Respecto de por qué se pidió a Villalobos que suspendiera su feriado legal, el ministro afirmó que la solicitud se dio sobre la base de la contingencia y el resguardo al interés público.

Consultado sobre el rol que cumplieron los Carabineros en la manipulación de las pruebas en contra de los comuneros mapuche, Fernández aludió a la Constitución para aclarar el concepto de verdad judicial, señalando los roles de cada órgano en la administración de justicia:

Son los tribunales quienes deben determinar la existencia de delitos y la penalización de estos, el Ministerio Público tiene a su cargo la investigación de ellos y en esa tarea tanto Carabineros como la Policía de Investigaciones actúan como auxiliares, como coadyuvantes bajo las órdenes de la Fiscalía”.

Consultado por la insubordinación, Fernández fue enfático al señalar que esa expresión es muy grave y pidió que, por la historia de Chile, se utilizara con sumo cuidado. Afirmó que el gobierno nunca ha creído que la oposición de Carabineros al allanamiento de la unidad por parte de la Policía de Investigaciones se trate de un acto de insubordinación y citó la norma del artículo 209 del Código Procesal Penal sobre la entrada y registro en lugares especiales.

Finalmente, Mariano Fernández expresó que la reunión con el Director General de Carabineros no significa un respaldo a Villalobos, toda vez que su continuidad al mando de esa policía no estaba en duda, ya que nunca se habló de pedir la renuncia. “Las responsabilidades se determinan una vez que se terminen las investigaciones” recalcó el titular de Interior y agregó que “es imprescindible llegar a fondo el resolver de si hubo o no manipulación de las pruebas”.

Las reacciones a la permanencia de Villalobos

El integrante de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Jorge Tarud, reiteró que el uniformado debe dejar su cargo al igual que el subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, quien es considerado responsable políticamente por el escándalo que ha significado la “Operación Huracán”.

“Uno se pregunta qué tiene que pasar para que Villalobos se vaya, el que Carabineros haya impedido un allanamiento durante 12 horas de la PDI, acaso de esto no tenía conocimiento en Subsecretario del Interior, las vacaciones a Miami, cuando siempre se informa y nunca se toman durante una crisis, no tenía acaso de venia del subsecretario, en consecuencia reitero que a mi juicio, tanto el señor Aleuy como el Director General deben dar un paso al costado”, afirmó.

Por su parte, la defensa de los comuneros mapuche imputados en el marco de la investigación por la denominada “Operación Huracán” solicitará el sobreseimiento definitivo de los implicados. Ante esto, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, afirmó que “el Ministerio Público se opondrá a una solicitud de esa naturaleza”, ya que el sobreseimiento definitivo significa acreditar que los hechos investigados no son constitutivos de delito o que de la investigación aparezca que las personas son inocentes, lo “que no se da en este caso”, señaló.

El jefe nacional del Ministerio Público no descartó un posible encuentro con el general Villalobos, pese a no estar contemplada una reunión de estas características en su agenda.