Perros de Santiago amenazados por Fórmula E

La fórmula E que comenzará este sábado significará la circulación de vehículos eléctricos a una velocidad de 200 kilómetros por hora. El ruido, el gentío, la velocidad y el calor harán que los perros callejeros del sector sufran las consecuencias de manera directa.

Por esto, la empresa Etodog realizará un operativo para resguardar a los caninos que se encuentren en las cercanías de la pista.

Según sus cifras, se estima que serán 80 los perros atendidos. El operativo incluirá esterilización y la instalación de un chip. El doctor Héctor Rojas, encargado del operativo, explicó que con su equipo “hicimos un recorrido, tenemos identificada la zona y muchos de los perros que atenderemos están fotografiados. Tenemos bastante claro cuáles son los perros que no tienen dueño o los que son comunitarios”.

En este sentido, el veterinario sostuvo que luego de la atención médica los perros quedarán en manos de grupos animalistas para que ellos se encarguen del proceso de adopción. A su vez, quienes no tengan un hogar finalizada la jornada, volverán a su lugar de origen.

Aunque la iniciativa fue celebrada en las redes sociales, hay quienes ponen en duda la intención de Etodog. La concejala de Santiago, Rosario Carvajal denunció que las iniciativas vinculadas a la competencia le generan desconfianza por la falta de comunicación entre la organización y el municipio. “La Fórmula E ha sido una cajita de Pandora, siempre nos salen con sorpresa, dicen una cosa hacen otra. Ha sido un proceso sin transparencia ocultando información. Que salgan con esto genera desconfianza”.

Por ello, agregó que la carrera ha traído más de un problema y que “todo este proceso ha sido turbio. Los organizadores de la fórmula E no nos dan garantías porque nos ocultaron información. Como concejo municipal no hemos tenido ninguna información. Si nosotros como concejales no hemos sido convocados a nada, no se nos informa oficialmente de las carreras, del proceso que significará. ¿Qué le queda a los vecinos? ¿A las organizaciones? Es toda una imposición”.

La falta de confianza motivó a la concejala a mantener conversaciones con los grupos animalistas que serán voluntarios a quienes pidió poner atención a los cuidados que entregue la empresa para resolver las necesidades de los animales y evitar un daño mayor en ellos.

La concejala Carvajal aseguró que las decisiones que involucran a la comuna solo han sido informadas por la prensa y por lo mismo decidió, con los vecinos, interponer un recurso de protección y de amparo en contra de la Intendencia Metropolitana, Municipalidad de Santiago y KMS Automotriz.

El fundamento de la acción tiene que ver con el contrasentido del Estado que por un lado protege el Parque Forestal y Lastarria, y por otro es el Ejecutivo, mediante la Intendencia de Santiago, quien apoya la competencia. La Corte de Apelaciones de Santiago hoy resolvió rechazar el recurso interpuesto por lo vecinos y lo comunicó mediante un tweet de la cuenta oficial del Poder Judicial.