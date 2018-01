Sala Master presenta nuevo disco del destacado pianista Martin Joseph

The day of the rainbow es el nombre del nuevo disco de Martin Joseph, pianista londinense que desde 1999 está radicado en Chile.

En compañía Nicolás Ríos (batería) y Milton Russell (contrabajo), el músico formó el Trío tres tercios, agrupación que esta noche se presenta gratuitamente en Sala Master.

Con el foco puesto en la improvisación colectiva, los músicos trabajan juntos desde hace siete años. En este nuevo trabajo alternan composiciones del pianista como Acordeón o Round the block con composiciones de otros colaboradores como los jazzistas chilenos Sebastián Jordán y Federico Dannemann.

Las creaciones propias se mezclan con las de una música olvidada, la de aquellos grandes compositores o intérpretes que ya no se tocan o, incluso, nunca se grabaron.

Joseph es reconocido por su trabajo en el área de la experimentación libre y la música contemporánea. Inició su carrera en la capital inglesa en la década del sesenta como músico docto y pianista de jazz. En el setenta comienza a ser un nómade: hasta 1988 vive en Italia donde llegó a crear y dirigir conservatorios; fue a Perú y Bolivia, en los tres países grabó discos.

Ya instalado en Chile, país que pisó por primera vez en 1989, trabajó en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, desde este lugar inspiró y dio vida a la corriente de la música contempóranea, hoy desarrollada por decenas de creadores.

El jazz fue desarrollándose de forma paralela. En el país, se rodeó de todo el circuito local de expositores realizando quinquetos, cuartetos, tríos, dúos y trabajos solistas. Sin embargo, desde 2005 hasta la fecha trabaja intensamente en la improvisación, centralmente en la improvisación en música contemporánea para jazz, algo que este 2018 se potencia en este nuevo disco, The day of the rainbow.

La presentación se realizará este miércoles 31 a las 20.00 horas en Sala Master, Miguel Claro 509, Providencia.

La entrada es gratuita.