Ballet Nacional de Danza de Argentina sale a las calles para evitar cierre de la compañía

Un grupo de bailarines interpretó, este jueves, en las calles de Buenos Aires, El lago de los cisnes. ¿La razón? Protestar contra el cierre del Ballet Nacional de Danza de Argentina.

Esta noticia salió a la luz a principios de enero, cuando el Ministro de Cultura del gobierno de Macri, Alejandro Pablo Avelluto, señaló que la compañía dejará de recibir recursos del Estado, lo que implica un recorte de 1,5 millones de dólares anuales.

El Ballet Nacional de Danza de Argentina nació en 2013 con el objetivo de acercar esta disciplina a nuevos públicos. Además, estaba a cargo del bailarín Iñaki Urlezaga, quien luego del anuncio indicó: “¿Cómo no enojarme o revelarme frente a la decisión que considero más contraria al arte? ¿Por qué no se fortaleció el espacio en lugar de quitar una fuente de trabajo y lugar de expresión logrado solo con esfuerzo y trabajo de calidad? ¿Por qué no se decidió la alternativa de construir apostando a un modelo de compañía joven y diferente en un país que tiene un vacío enorme en la danza clásica nacional?”.

La compañía, que actualmente cuenta con un elenco de más de 50 personas, terminó su temporada 2017 con distintas actividades: una gira al interior del país, presentaciones de La Traviata y El lago de los cisnes en el anfiteatro del Parque Centenario.