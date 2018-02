Chile Vamos critica actuar del Gobierno frente a Operación Huracán

Los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI) cuestionaron la demora de la administración Bachelet ante la situación que involucra a Carabineros y Ministerio Público. "Esto muestra que el gobierno no está trabajando", sostuvieron.

Una dura crítica a la actuación del gobierno de la Nueva Mayoría frente a la denominada Operación Huracán realizaron hoy desde Chile Vamos los diputados Gonzalo Fuenzalida (RN) y Juan Antonio Coloma (UDI).

“El llamado al gobierno es a que termine de gobernar, que no duerma. Porque el gobierno termina el 11 de marzo y tiene que hacer la pega”, abrió los fuegos Fuenzalida.

“La crisis es grave, es profunda y hay un gobierno que tiene que liderar esa crisis y vemos que el gobierno no lo está haciendo. Después de una semana recién llaman al director general que vuelva de sus vacaciones, que vuelva el Ministro del Interior de vacaciones, que la Presidenta recién después de seis días se pronuncie sobre el tema. Esto muestra que el gobierno no está trabajando, no está haciendo la pega”, añadió.

A su vez, Coloma señaló que “aquí lo que hay por parte del gobierno es una demora, una tardanza inexcusable para poner todos los recursos a disposición de resolver una de las crisis más graves en materia de credibilidad que ha vivido tanto Carabineros como la Fiscalía”.

“Llegó el momento de que el gobierno se dé cuenta de la grave crisis que se está viviendo, y en forma proactiva ponga todos los recursos del Estado a disposición, para poder aclarar de una vez por todas qué fue lo que ocurrió y, al mismo tiempo, poder darle una señal a la ciudadanía clara, de dónde está el problema y qué va a hacer una vez que se tome conocimiento de cuáles fueron los verdaderos hechos que ocurrieron en la denominada Operación Huracán”, sentenció el diputado gremialista.