Copa Davis: Chile sale a ratificar su favoritismo ante Ecuador

El equipo nacional de tenis ya entró en la recta final de la misión Copa Davis. Este viernes comienza el primer partido del equipo chileno en el que enfrentará a Ecuador en el Court Central del Estadio Nacional, hoy llamado “Anita Lizana”.

Chile sale a ratificar su favoritismo ante Ecuador por la primera ronda del Grupo I de la Zona Americana. El enfrentamiento es clave pues, de salir victoriosos, se accedería al repechaje que podría llevar al cuadro nacional otra vez al grupo mundial.

Según el sorteo de Copa Davis que determinó el orden de los partidos de la serie, la primera raqueta Nacional Nicolás Jarry, de 22 años y ubicado en el número 95 del ranking ATP, se enfrentará a partir de las 11.00 de la mañana a Iván Endara de 29 años y 597° en la clasificación internacional de tenistas profesionales.

En el segundo duelo jugarán el nacional Gonzalo Lama de 24 años, quien se encuentra en la posición 405°, contra Roberto Quiroz, de 23 años y 281° en ATP.

El capitán del equipo chileno Nicolás Massú inscribió para el dobles a Nicolás Jarry y Hans Podlipnik, quienes se medirán ante la dupla ecuatoriana de Roberto Quiroz y Diego Hidalgo.

Después del sorteo, el capitán del combinado visitante Raúl Viver, minimizó la ausencia de dos importantes jugadores para el encuentro. Emilio Gómez (514°)el tercer mejor tenista de Ecuador, no pudo asistir a la cita de Copa Davis debido a complicaciones en el hombro al igual que la segunda mejor raqueta ecuatoriana Gonzalo Escobar (402 del mundo) quien tampoco pudo viajar a Chile.

El ex tenista ecuatoriano señaló a la prensa que: “Presión hay siempre, yo creo que no sólo para Roberto (Quiroz) sino para todos. En Copa Davis va a haber presión siempre, es parte de esta competencia. Va a haber presión para Chile también por el mismo hecho de ser locales y el cierto favoritismo que tienen”. Agregó que no le molesta la nueva modalidad de juego, pero que prefiere el sistema clásico.

Esto porque la Federación Internacional de Tenis modificó y estableció que los partidos serán más cortos, en un formato de tres sets con tie break , dejando atrás los enfrentamientos a cinco sets.

Pese a que el equipo chileno de Copa Davis llega como favorito a la serie frente a Ecuador, el capitán Nicolás Massú no se confía. El viñamarino aseguró que la escuadra nacional se ganó en cancha ese cartel, pero que los del Guayas buscarán dar la sorpresa:

“Siempre es positivo que el segundo singlista que entre a la cancha tenga un punto arriba. Por eso es bueno que Nicolás (Jarry) entre a la cancha primero, ya que si él tiene la capacidad para darle a Chile la primera victoria, Lama (Gonzalo) entrará más motivado aún en busca del segundo punto”, aseguró el ex tenista.

“Nosotros partimos hace cuatro años siendo uno de los equipos más jóvenes y hoy somos unos de los equipos más fuerte del Grupo I Americano. Espero que el día de mañana podamos ser uno de los más fuertes del Grupo Mundial”, cerró Massú.

Sobre este tema, el ex capital del Copa Davis, Patricio Cornejo aseguró que Chile en el papel y basado en el ranking de los jugadores, tiene la primera opción de ganar, con un equipo que se ha formado en el tiempo con jugadores jóvenes y más experimentados.

“Yo creo que Chile no tiene la obligación, pero acumula más posibilidades de conseguir la serie que el rival. Hay algunos jugadores que ya están maduros y llevan algún tiempo en equipo como Hans Podlipnik, que tiene 30 años, a diferencia de Nicolás Jarry con 22, así que hay una mezcla de juventud y por otro lado, experimentados en el circuito que aportan conocimiento”, subrayó.

En la siguiente ronda, el ganador del duelo Chile-Ecuador tendría un rival difícil: Argentina. Los trasandinos cayeron en el repechaje del Grupo Mundial ante Kazajistán por 3-2 y quedaron libres para la serie de febrero, pero en abril enfrentarían de local a Chile, si eventualmente consiguen la victoria.

El equipo nacional viene de perder frente a Colombia por 3-1 en Medellín, mientras que los ecuatorianos también cayeron categóricamente en la segunda ronda del Grupo I de la Zona Americana ante Brasil por 5-0, en abril del año pasado.

En torneos de Copa Davis Chile y Ecuador se han enfrentado en seis ocasiones, con tres triunfos para cada uno.