Fiscalía no persevera, pero se niega a sobreseimiento de “Huracán”

El cierre de la polémica y cuestionada investigación se analizará en una audiencia en el Juzgado de Garantía de Temuco, el próximo 9 de febrero. Desde el Ministerio Público afirmaron no sentir presión por parte del gobierno para perseverar en la causa. “Lo que aquí es claro, al día de hoy, es que no tenemos antecedentes que no estén contaminados y que nos permitan seguir adelante”, dijo Marta Herrera, vocera de la entidad; sin embargo, no abogarán por la inocencia de los imputados.

El edificio de la Fiscalía Nacional comenzó temprano su actividad este jueves, luego de que a las nueve de la mañana se diera inicio a una reunión entre el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, los fiscales regionales Cristián Paredes y Juan Agustín Meléndez –de La Araucanía y Los Ríos, respectivamente– y el fiscal de Aysén, Carlos Palma, encargado de esta nueva investigación por obstrucción y falsificación de pruebas.

Esta última causa se abrió luego de que se detectaran eventuales irregularidades y alteraciones en las evidencias que presentó Carabineros en la cuestionada ‘Operación Huracán’, que en septiembre de 2017 detuvo a ocho comuneros mapuche que supuestamente se aprestaban a realizar una serie de atentados en esa zona del sur, premisa que cada día queda más en cuestionamiento.

La jornada había estado marcada por las declaraciones tanto de la Presidenta Michelle Bachelet como de la vocera de Gobierno, Paula Narváez, quienes transmitieron el deseo del Ejecutivo para que se persevere y que se evite el sobreseimiento. Este panorama podría haber soltado presión sobre el Ministerio Público, algo que fue descartado por su vocera, Marta Herrera, a eso de las dos de la tarde, apenas finalizada la reunión entre los distintos fiscales.

“La Fiscalía es autónoma. Nosotros ya hemos manifestado que no tenemos antecedentes para seguir adelante con esta investigación, y eso no significa que pensemos que aquí no hay hechos constitutivos de delito. Nos vamos a oponer al sobreseimiento si es que se solicita. Lo que aquí es claro que no tenemos antecedentes que no estén contaminados y que nos permitan seguir adelante. Y en virtud de la adulteración de evidencia, se genera otra investigación por falsificación de instrumento público”, dijo.

La abogada hizo referencia además al anuncio que había hecho Bachelet sobre las pericias que solicitarían al FBI de los antecedentes. En específico, declaró que en el estado que se encuentra la causa, “ya no se pueden realizar diligencias”.

“La investigación está cerrada. La única posibilidad que existe para ello es la reapertura, la que por ley procede en el caso que se hayan solicitado oportunamente diligencias que la Fiscalía no hubiere realizado o hubiere rechazado. Esa hipótesis no está presente en este caso”, agregó Marta Herrera.

Asimismo, la funcionaria confirmó que durante esta tarde el fiscal Carlos Palma pasó a tomar la declaración del general Gonzalo Blu, aunque evitó aclarar si es que el jefe nacional de Inteligencia de Carabineros lo hizo en calidad de imputado o testigo.

Sobre el general director de la institución, Bruno Villalobos, informó que “está citado dentro de unas de las diligencias que solicitó el fiscal de Aysén. Declarará en persona”.

Por último, Marta Herrera dijo que están analizando algunos antecedentes para ver si existieron en la región de Los Ríos existieron “hechos similares a los que existen en la investigación que se genera por obstrucción en La Araucanía.

Oposición llama al Gobierno a “hacer bien la pega”

El diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) criticó duramente al Ejecutivo por la forma en que se ha abordado este bullado caso. “Hay un gobierno que tiene que liderar esa crisis y vemos que el gobierno no lo está haciendo. Después de una semana recién llaman al director general que vuelva de sus vacaciones, que vuelva el ministro del Interior de vacaciones, que la Presidenta recién después de seis días se pronuncie sobre el tema, muestra que el gobierno no está trabajando, no está haciendo la pega”, manifestó.

Por otra parte, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) señaló que “hemos visto una ausencia por parte del gobierno de una mayor pro actividad para resolver una de las crisis más graves que ha vivido en materia de credibilidad, tanto Carabineros como la Fiscalía, por lo que ocurrió o no ocurrió en el marco de la “Operación Huracán”. Tenemos un ministro del Interior que después de 5 días de tomado conocimiento de los hechos recién vuelve de sus vacaciones para solamente pedirle al general director de Carabineros que ojalá pueda apurar la investigación”.

El parlamentario afirmó que “aquí lo que hay por parte del gobierno es una demora, una tardanza inexcusable para poner todos los recursos a disposición de resolver una de las crisis más graves en materia de credibilidad que ha vivido tanto Carabineros como la Fiscalía. Creemos que, en la práctica, existe en materia de seguridad sobre todo en La Araucanía, un desgobierno total, una falta de proactividad por parte del Ejecutivo para intentar solucionar una de las crisis, insisto, más graves que ha vivido la Físcalía y Carabineros”.