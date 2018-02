Ley de Tabacos II recibe apoyo transversal de Parlamentarios

Diputados en ejercicio y recién electos valoraron el despacho del proyecto de ley que endurece la legislación sobre consumo de tabaco, denominada Ley de Tabacos II.

Ahora la comisión de Agricultura tendrá que analizar la iniciativa y se espera que en el mes de marzo sea votada por el pleno de la Cámara Baja con un eventual apoyo transversal, para luego ser promulgada por el Ejecutivo.

Entre los principales puntos aprobados destacan: la prohibición de venta de cajetillas de 10 cigarrillos; establecer un formato igual para todas las marcas dejando un espacio para poner el logo, y la eliminación de los aditivos saborizantes como mentol, cacao u otros que resultan adictivos. Finalmente se pretende fijar la obligatoriedad de que las colillas sean biodegradables.

La presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Karol Cariola aclaró que a lo anterior se suma una restricción de fumar en lugares públicos donde haya menores. “En los espacios públicos abiertos, como las playas, por ejemplo, va a quedar a cargo de la autoridad correspondiente, que en este caso es la autoridad naval, qué espacios, abiertos y públicos, van a poder ser utilizados como zonas para fumadores donde no podrán tener acceso los niños”.

En tanto, el integrante de la misma comisión, diputado Juan Luis Castro precisó que durante su tramitación, Chile Vamos no se opuso a avanzar en la prenormativa, por lo que proyectó un apoyo transversal en la votación en sala que se realizaría en el próximo mes de marzo.

“La derecha no ha sido mayormente crítica al proyecto de ley, salvo cosas menores, pero no ha tenido una posición obstruccionista ni tampoco de impedir que se legisle sobre este tema. Sería sorprendente que, en la sala, los sectores de la alianza tuvieran una conducta contraria si los propios parlamentarios del sector en la Comisión de Salud no se han opuesto. Ahora nada está dicho todavía, no se pueden sacar cuentas alegres, pero debieran estar las condiciones para aprobar la normativa y debiera mantenerse esa línea de apoyo transversal en el pleno”, afirmó.

La idea legislativa endurece las restricciones en publicidad, consumo y elimina aditivos saborizantes, además busca adecuar la legislación nacional vigente al estándar del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el control del tabaco.

Desde el gobierno han manifestado su optimismo por la diligente tramitación del total del proyecto y su acogida por la totalidad de los diputados integrantes de la Comisión de Salud.

La recién electa diputada del Partido Poder, Claudia Mix, anticipó su apoyo a la iniciativa a partir de marzo próximo cuando asuma su función parlamentaria. Adelantó que incluso el Frente Amplio además de votar positivamente para su promulgación, buscará restringir aún más el consumo de tabaco a través de cambios más profundos como el aumento de los impuestos a la industria y la regulación de las sustancias tóxicas que contienen los cigarrillos.

“El proyecto mostró en su último trámite un apoyo transversal, por lo que en el próximo período se esperaría un avance con agilidad. Como Frente Amplio vamos a estar a favor de iniciativas que beneficien a la ciudadanía, por lo mismo no descartamos presentar indicaciones que vayan en la línea de solucionar el problema de fondo: que el nivel de consumo no disminuye. Los cambios deben ser más drásticos, que a la par de estas restricciones, también por ejemplo se aumenten los impuestos a las tabacaleras y se regulen las sustancias tóxicas que contienen los cigarrillos”, subrayó.

En tanto, desde la British American Tobacco Chile ha expresado su profunda preocupación por la aprobación en la comisión del proyecto de ley que modifica la actual Ley de Tabaco.

“La prenormativa es extremadamente perjudicial para la industria y el comercio legal. Lejos de cumplir con el objetivo que el proyecto de ley declara perseguir, las medidas en cuestión sólo contribuirán a incrementar el comercio ilícito y la venta de cigarrillos sueltos. Ocasionarán una significativa pérdida de recaudación para el Estado y causarán graves daños a la cadena de producción y comercialización legal del tabaco, poniendo en riesgo la subsistencia de negocios legítimos, incluyendo a la compañía”, señalan desde la industria.

Un estudio elaborado por la Universidad de Washington arrojó que nuestro país se ubica dentro de los 18 que más rápido lograron reducir su índice de tabaquismo en la población, junto a otros como Nepal, Ucrania y Japón. Todo esto particularmente entre los años 2005 y 2015. Dentro de esta década, la prevalencia se redujo en un 1 por ciento en el caso de los hombres y 0,6 por ciento en el caso de las mujeres;es decir, de cien hombres que fumaban, uno dejó de hacerlo, y en el caso de las mujeres, menos de una de ellas abandonó el hábito.

Según la Encuesta Nacional de Salud, el tabaquismo en el Chile de 2010 era de un 39,8 por ciento, mientras que en 2017 fue de un 33,3 por ciento. Una disminución que es patente, mas no considerable.

Pero también hay algunos datos negativos, por ejemplo, la Encuesta Mundial de Tabaquismo realizada por la OMS y publicada en octubre del año pasado concluyó, que pese a los enormes avances normativos, los jóvenes entre 13 y 15 años siguen accediendo sin restricciones a la compra de tabaco. Esto presenta un desafío para los siguientes años.