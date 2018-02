Vecinos de Santiago se querellan por daños a escultura de Matte

Fue como una crónica de una muerte anunciada. La comunidad lo advirtió y no fue escuchada. El hecho es que la icónica escultura Ícaro y Dédalo, de Rebeca Matte, fue dañada tras el paso de la Fórmula E por el centro de Santiago.

Esta es la razón que inspiró a un grupo de concejales y vecinos del sector a interponer una querella contra quienes resulten responsables de lo ocurrido.

La concejal por Santiago Centro, Rosario Carvajal, explicó que la acción penal apela a la Ley 17.288, de Monumentos Nacionales, que en su artículo 38 establece desde presidio menor hasta multas en UTM contra quienes dañen o realicen intervenciones en este tipo de obras.

Más allá de lo estrictamente legal, para Carvajal el gran aprendizaje de lo acontecido a raíz de la Fórmula E es que las autoridades no pueden seguir pasando a llevar a los vecinos. Para ella, los parques están siendo explotados con fines de lucro, cuando la finalidad de estas áreas verdes debiese ser el uso y disfrute de la ciudadanía.

Por su parte, desde la Municipalidad de Santiago lamentaron lo ocurrido y manifestaron su desacuerdo con la manera en que fue impuesto el trazado del circuito.

Sin embargo, antes del evento no hubo ninguna gestión desde la autoridad comunal para cancelarlo, no así de los vecinos, que pusieron un recurso de protección con dicha finalidad.

Bernardita Lorenzini, coordinadora de espacios públicos de la municipalidad de Santiago, aclaró que no se sumaron a la iniciativa de la comunidad porque “por una parte, hay un tema legal que es lo que nos compete o no respecto a cómo puede funcionar o no un municipio, y por otra porque la información fue entregada parcialmente. Nosotros nunca tuvimos una información completa”.

Lorenzini también comentó que más allá del daño a la escultura, aún no se tiene un reporte definitivo de los posibles daños causados por el circuito de la Fórmula E, pues aún se está en una etapa de desmontaje y por tanto solo se tiene información parcial, aunque confirmó que generarán a su debido tiempo un reporte final.

Respecto a si el municipio interpondrá alguna querella, la funcionaria confirmó que se sumarán a las acciones legales que realicen el Museo de Bellas Artes y la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM).

Si bien aún no se han evaluado en profundidad los costos de la restauración, el director del Museo Nacional de Bellas Artes, Roberto Farriol, estimó en 300 millones de pesos la reparación de esta obra hecha a base de bronce.

Para el Conservador Restaurador Hernán Ogar, el golpe a la escultura fue de un impacto mayor, por lo que incluso puede requerir una observación con rayos láser y demás técnicas que manejan los centros especializados para analizar el daño en profundidad.

Consultado si acaso la obra va a ser la misma después de la restauración, el especialista aseguró que más allá de la estética, no se puede borrar su pasado:

“Ya la escultura está dañada, va a formar parte de su historia. Es una cicatriz que va a quedar. Se podría lograr que pase desapercibida, pero en su bitácora hay que anotar este evento”.

Aun así, Ogar dijo que la escultura no tiene por qué ser devaluada si el trabajo que se le hiciera fuera el correcto, lo que tomando en cuenta los conocimientos y técnicas actuales, es altamente probable.

En ese sentido acotó que en Chile existen especialistas en estas materias y que tenemos al Centro Nacional de Restauración, institución estatal que cuenta con los medios para poder diagnosticar y restaurar este tipo de esculturas.

Ícaro y Dédalo fue ubicada frente al Museo de Bellas Artes en 1930. La obra es una réplica de una escultura que el Estado chileno regaló al Gobierno de Brasil por su centenario.

Desde la organización de la Fórmula E, aseguraron que se harán cargo de los daños.