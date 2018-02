El Estado invita: ex comandantes en jefe se movilizan con fondos públicos

De vez en cuando los ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas ocupan los medios de comunicación para hacer un descargo o emitir una opinión. El último episodio de estos, que no estuvo exento de polémicas, ocurrió el 8 de septiembre de 2017. A dos días de que se conmemoraran los 44 años del golpe de Estado, un conjunto de ellos firmaron una carta en la que acusaban “discriminación” en los casos judiciales relacionados a crímenes cometidos durante la dictadura.

Ante la ola de críticas que se les vino encima, el ministro de Defensa, José Antonio Gómez, salió en su auxilio. En medio de un aniversario de Capredena, la autoridad afirmó que “los ex comandantes en jefe son civiles, no son parte de las instituciones, por tanto tienen la posibilidad de opinar”.

Esa declaración daba la impresión de estar frente a personas comunes y corrientes. Sin embargo, existen datos que posicionan a estas personas como muy lejanas al ‘ciudadano a pie’. Se trata del privilegiado y oneroso transporte con el que disponen a diario.

Cortesía del fisco

Acorde a información obtenida por Radio y Diario Universidad de Chile, las tres ramas de las Fuerzas Armadas cuentan con distintos tipos de beneficios de movilización para sus ex comandantes en jefe. El dato no es menor; también, las tres instituciones respondieron de manera distinta a la misma solicitud realizada vía Ley de Transparencia.

En el caso de la Armada, se especifica que “sólo desde el año 1998, los ex Comandantes en Jefe de la Armada son trasladados en vehículo fiscal por razones de protección y seguridad”. Según el texto –firmado por el capitán de navío, Alberto Meier–, la medida fue realizada “en virtud de lo dispuesto por el Presidente de la República, mediante decreto supremo”.

Respecto de cuántos autos están para este uso, la institución informó que “actualmente existen cuatro Hyundai Tucson GLS 2.0, año 2017 (…) con su respectivo chofer”. Esta suerte de jeep urbano, bajo las mismas características descritas, eleva su valor a los $18 millones de pesos en un portal como Chileautos.

Desde el Ejército no se detalló el modelo motorizado que utilizan para estas funciones; nada más informaron –en un documento firmado por el general Javier Iturriaga– que “a la fecha, se encuentran destinadas tres personas que se desempeñan como conductores de los ex Comandantes en Jefe”.

El caso paradójico se da dentro de la Fuerza Aérea, donde los ex funcionarios que alcanzaron este rango no cuentan con similares beneficios. En el texto –rubricado por el general Hugo Rodríguez– se informa que desde el año 2002, en base a una disposición del Ministerio de Defensa, se autorizó que “en caso de existir un requerimiento de apoyo de alguno de los ex Comandantes en Jefe, éstos, según disponibilidad, pueden contar con un operador de vehículos motorizados, los cuales dependen de la Guarnición General Aérea de Santiago, sin que estos servidores estén dedicados de manera exclusiva a dichas labores”.

A continuación, se señala que desde “2007 a la fecha, no se han efectuado adquisiciones para la compra y/o renovación de vehículos para uso exclusivo por parte de los ex Comandantes en Jefe de la Institución”, y “desde el año 2011 a la fecha, se asignan a su requerimiento y según disponibilidad, vehículos de apoyo dependientes de la Guarnición General Aérea de Santiago”.

Movilización de Carabineros

Este lunes el diario La Segunda informó acerca de la movilización con la que cuentan los ex generales directores de Carabineros. Según el vespertino, desde 1998 –año que coincide con el beneficio de la Armada– se emitió un decreto reservado que se asignaron tipos de vehículos que reunieran “características para brindar seguridad”, además de un chofer prestado por el Departamento de Protección de Personas Importantes. La medida incluye hasta el pago de Tag y seguros, y solo entre 2015 y 2017 significaron más de $83 millones de pesos para el Estado.