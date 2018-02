Ministerio Público y Fiscalía niegan quiebre: “Es una simple controversia”

S. Navarro y C. Carvajal

La primera reunión entre las autoridades de ambas entidades se dio en medio de una jornada marcada por los avances del caso Huracán. Desde Carabineros aseguraron que no hay problemas entre las instituciones.

Fue el encuentro más esperado luego de revelar el escándalo de la operación Huracán. Por un lado el fiscal nacional Jorge Abbott, como representante del Ministerio Público y por el otro, el General Director Bruno Villalobos, como jefe de Carabineros, acusados de montaje de pruebas en contra de comuneros mapuche en el marco de la “Operación Huracán”.

A las 16.30 horas estaba fijado el que sería el primer encuentro de ambas autoridades desde que estalló el conflicto, sin embargo, poco antes de que se concretara la reunión, se comunicó que ese tema no sería parte de los puntos a tratar.

El General Villalobos accedió a las dependencias del Ministerio Público en un auto con vidrios polarizados y no realizó ninguna declaración a la prensa, ni antes, ni después de terminado el encuentro. Tampoco habló el Fiscal Abbott. Quienes se enfrentaron con los periodistas fueron los encargados de comunicaciones de ambas instituciones.

Alex Chaban, del departamento de comunicaciones de Carabineros, aseguró que no existe problema entre las instituciones, solo una controversia: “Esto es más que nada para recalcar que aquí no existe ningún problema de ninguna institución. Aquí hay una sola controversia, el caso se dio, no hay más que decir respecto del tema, las investigaciones tienen que seguir su curso y en el fondo, ése fue el tema central de la reunión de hoy”.

Consultado sobre el actuar de Carabineros en Temuco, cuando funcionarios de la institución impidieron el allanamiento del cuartel por parte de la PDI, Chaban señaló que “todos los temas se abordaron, las conclusiones a las que llegaron son las de siempre, es decir, nosotros ni el Ministerio Público tenemos problemas interinstitucionales, por lo tanto vamos a seguir trabajando de la misma forma”. En esa misma línea se refirió a las declaraciones del general Gonzalo Blu, quien afirmó que el Ministerio Público amparaba la violencia en La Araucanía. “El general director vino, tuvieron una conversación muy civilizada, y en ese sentido, esas fueron unas de las tantas cosas que se vieron y que se conversaron”.

En tanto, el Ministerio Público expresó a través de la vocera subrogante, Patricia Muñoz, que “el Fiscal Nacional solicitó al General Director la máxima colaboración de su institución en todo lo que tiene que ver con la investigación y las diligencias que los fiscales dispongan tanto en las investigaciones relacionadas con el caso policialmente denominado ‘Huracán’, como en todas las otras investigaciones del país”.

El factor Aleuy

Durante la tarde, se dio a conocer una carta enviada a El Mercurio donde el subsecretario del interior Mahmud Aleuy aseguró que tomó conocimiento del viaje de Bruno Villalobos haciendo uso de su feriado legal, a través de los medios de comunicación. En la misiva, difundida por la Subsecretaría del Interior, Aleuy señala que se enteró de los planes del General Director “el domingo 28 de enero, al hacerse público en la prensa; y de manera formal, el lunes 29 de enero, a las 8:30 horas cuando la institución uniformada ingresó el oficio respectivo”.

En el mismo documento, el subsecretario afirmó que en el momento de recibir dicho oficio de vacaciones, “ya se había informado la decisión de indicar el retorno inmediato del general director”. También añadió que la solicitud de apoyo explícito a los dirigentes socialistas para enfrentar la polémica generada por el montaje de pruebas en Operación Huracán constituye una “muestra de falsedad que raya en lo delirante”.

Peritajes de Carabineros en Huracán serán revisados por el FBI

Luego de que las pruebas sobre las que se montó la “Operación Huracán” fueran periciadas por un ente externo que determinó su falsedad, Carabineros solicitó que los análisis fueran realizados por la Agencia Federal de Investigación de Estados Unidos, FBI (sigla para Federal Bureau of Investigation) como agente imparcial.

Así, el jueves pasado el general subdirector, Julio Pineda, quien tiene a su cargo el sumario interno en la institución, pidió mediante un oficio tramitado por la Embajada de Estados Unidos, la participación al FBI. Ayer, la agencia estadounidense habría accedido a la solicitud, según informaron fuente de Carabineros y comenzarán sus labores dentro de los próximos días, enfocándose en cómo se obtuvieron los mensajes de Whatsapp enviados entre los investigados.

Acceso a la carpeta investigativa

Hoy, el Juzgado de Garantía de Temuco, resolvió la entrega de la carpeta a las defensas de los diez imputados por asociación ilícita terrorista e incendio en La Araucanía. Ella contiene la información relativa a la arista de la adulteración de pruebas en los teléfonos de los comuneros acusados y los datos de la investigación que se abrió el pasado 28 de diciembre contra Carabineros de Inteligencia.

Con la información en mano y su posterior revisión, se determinaría si los comuneros mapuches detenidos en septiembre serían reconocidos como víctimas y, de esta forma, podrían convertirse en querellantes de la causa de la quema de 19 camiones de la empresa de transportes Cavallieri que se suma al ataque en contra 18 máquinas de la empresa Calafquén en agosto de 2017.

Finalmente el Ministerio Público en audiencia ante el Juzgado de Garantía de Temuco, reconoció a los ocho comuneros mapuches acusados de la Operación Huracán su calidad de víctimas.

En agenda se mantiene para este viernes 9 de febrero la citación para el mismo tribunal, en la que la Fiscalía comunicará su decisión de no perseverar en la investigación el caso Huracán. Por su parte, los abogados de los comuneros solicitarán al tribunal el sobreseimiento definitivo de los comuneros.