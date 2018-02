“No corresponde”: Rechazo a privilegios de ex comandantes en jefe

Desde el ámbito político y social fue cuestionada la medida que “protege” a estos funcionarios en retiro. “Nadie quiere que tengamos Fuerzas Armadas y Carabineros que no puedan trabajar, que no puedan funcionar, pero sí nos importa que el dinero de los chilenos esté bien invertido, y claramente privilegios como este no corresponden”, afirmó Alberto Precht, de Chile Transparente.

Algunos de los ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas cuentan con servicios gratuitos de movilización a diario. Así lo reveló una investigación realizada por Radio y Diario Universidad de Chile, publicada este martes, que causó reacciones tanto en el mundo político como en el de las personas que se dedican a temas de transparencia.

Leonardo Soto, diputado del Partido Socialista que ha revisado aspectos relacionados a estos asuntos, declaró que los datos aportados son una “revelación importante, porque se trata de franquicias que gozan personas que fueron funcionarios públicos, pero que ahora ya no lo son”.

“Hoy en día los ex comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas no enfrentan ninguna hipótesis de riesgo en su seguridad personal. Son personas comunes y corrientes que, sin embargo, tienen el privilegio de recibir fondos de todos los chilenos para poder trasladarse, tener vehículos”, dijo.

De esta forma, Leonardo Soto agregó que la situación actual se podría haber dado con los funcionarios de estos rangos durante la dictadura; también después, durante la década de los 90, cuando, en sus palabras, existían “acciones de venganza de distintos grupos armados que a lo mejor justificaban una acción de este tipo. Pero ahora no hay ninguna razón, porque no enfrentan ninguna hipótesis de riesgo”.

Por su parte, Alberto Precth, director ejecutivo de Chile Transparente, dio a entender que este tipo de prácticas no son “aceptables al día de hoy”. En la misma línea del diputado del socialismo, el abogado opinó que esta disposición se entendería si es que existiera una “justificación de seguridad personal que lo ameritara”.

De todos modos, Precth dijo que esto no se trata de que estas instituciones pierdan calidad. “Nadie dice y nadie quiere que tengamos Fuerzas Armadas y Carabineros que no puedan trabajar, que no puedan funcionar, pero sí nos importa que el dinero de los chilenos esté bien invertido, y claramente privilegios como este no corresponden. Porque uno podría preguntarse por qué no tiene este beneficio un ex ministro de Defensa, o un ex ministro del Interior, y claramente la respuesta sería que no corresponde. En el caso de los ex comandantes en jefe debería ser la misma respuesta”, manifestó.

La información publicada por este medio se sumó a la investigada por La Segunda, vespertino que dio a conocer datos de movilización de los ex generales directores de Carabineros, entre los que se incluye el pago de vehículos, seguros correspondientes, bencina, escolta y hasta servicio de Tag; todo esto asegurado mediante un decreto de carácter reservado.

A partir de esa noticia, el vocero subrogante de Gobierno, Omar Jara, anunció en punto de prensa que aquel decreto “puede evidentemente ser mejorado y actualizado. En momentos como los actuales, la transparencia es fundamental”.

Finalmente, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, explicó a Radio Cooperativa que si no hay antecedentes que lo justifiquen, este “pasa a ser un privilegio que hay que revisar”.