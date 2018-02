“Beneficio laboral y bochorno”: Los adjetivos al bono de ministra

Algunos apuntaron a conceptos éticos, mientras que otros al sueldo cercano a los 8 millones que recibe mensualmente. Motivos sobran para cuestionar el bono que recibirá la ministra de salud Carmen Castillo y que significaría un beneficio de 80 millones de pesos, tema que se tomó el debate este miércoles.

El monto es la suma de dos bonos que recibiría la autoridad gracias a la ley 20.921 que promueve el retiro de trabajadores del sector salud que fue impulsada y firmada por ella y que entró en vigencia en 2016. La normativa establece que quienes tienen más de 60 años y son funcionarios de planta pueden optar a un bono equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio.

Fue en octubre del año pasado cuando la ministra postuló por primera vez y las críticas no se hicieron esperar de parte de distintos actores, entre ellos, el Colegio Médico. “Fue algo que cuestionamos en su momento” aseguró la presidenta de la entidad, Izkia Siches en un contacto con Radio y Diario Universidad de Chile.

Pese a que en ese entonces anuló el trámite y aseguró que no postularía mientras fuera ministra, cuando se abrió un nuevo plazo, la titular de Salud postuló nuevamente. Al millonario bono se suma un beneficio de 560 UF (15 millones de pesos aproximados) que se entrega a quienes cuentan con diez años de servicio, aunque sean descontinuados como es el caso dela ministra Castillo.

La ministra subrogante, Gisela Alarcón, fue responsable de tomar la palabra y en conversación con los medios aseguró que la secretaria de Estado renunciará al beneficio antes del 28 de febrero, cuando retorne de sus vacaciones.

Sin embargo, actores políticos y del mundo de la salud emiten opiniones cruzadas. El diputado socialista Juan Luis Castro rechazó la entrega del beneficio a la ministra Castillo. En conversación con radio y diario Universidad de Chile catalogó el hecho como bochornoso.

“La ministra en octubre había declinado de optar al bono. Sin embargo perseveró y los documentos entregados por un informe periodístico establecen que ya estaba aprobado el pago de ese bono de alrededor de 80 millones de pesos. Por la tarde se dio a conocer por el Ministerio de Salud que ella nuevamente señala que no hará uso del bono pero obviamente esto es bastante raro por dos motivos: uno porque no es normal que un ministro de Estado se acoja a retiro sabiendo que no será voluntario sino obligatorio porque se acaba el periodo de Gobierno. En este caso la pregunta es ¿de qué retiro me están hablando? si es un mes más se acaba el gobierno,¿qué incentivo? si hay plazo fijo”. A eso, Castro agregó que “el sueldo de ministro que es de 8 millones es incomparablemente superior al de cualquier otro profesional o funcionario de la salud que actualmente esté postulando a ese bono”.

En esta misma línea agregó que será la ciudadanía quien emita una opinión: “la gente será capaz de juzgarlo, pero en Chile la ciudadanía está cansada de los jubilazos, de los bonos millonarios y todas esas cosas”.

Respecto al anuncio de renuncia al beneficio, Castro enfatizó en que “están tratando de explicar lo inexplicable, pero está bien. Encuentro muy lamentable, no es la práctica que ha ocurrido en otro Gobierno y no culpo al Ejecutivo sino a una persona en particular que es la que trató de ejercer una atribución que quizás, legalmente, puede tener; pero desde el punto de vista de presentación en un gobierno que busca la solidaridad y probidad a toda prueba parece extraño”

Apoyo al bono

Así como hay quienes cuestionaron el actuar de la ministra, recibió el apoyo de otros actores. A través de su cuenta de Twitter el ex ministro de salud del gobierno de Sebastián Piñera, Jaime Mañalich publicó que no debería renunciar al beneficio. Agregando en otro comentario que ‘Es adecuado que la Ministra Castillo haga uso del beneficio de Incentivo al Retiro. Solo hubiera sido deseable que se hubiera abstenido en la discusión de la ley; pero no se justifica el escándalo’

Es adecuado que la Ministra Castillo haga uso del beneficio de Incentivo al Retiro. Solo hubiera sido deseable que se hubiera abstenido en la discusión de la ley; pero no se justifica el escándalo. — Jaime Mañalich Muxi (@jmanalich) 7 de febrero de 2018

Por su parte el presidente de la Confusam, Esteban Maturana aseguró que desde el punto de vista legal no existe inhabilidad para postular al bono. “Desde esa perspectiva no es discutible, es discutible probablemente a criterio del público el tema ético porque alguien podría considerar que es una ministra de estado que es un cargo de confianza política podría no tener derecho a aquello, pero eso debería decirlo la ley”, declaró Maturana.

En ese sentido, explicó que la ley no inhabilita un cargo ministerial para postular al bono pero si se ha planteado aunque ninguna iniciativa formal, siendo enfático que “este es un beneficio conquistado por los trabajadores no por la ministra. Ella simplemente fue funcionaria de un cargo de confianza político sino hubiera sido por las organizaciones sindicales no tenía ninguna opción de postular a bono porque no habría”.

A su vez, Maturana catalogó de imprudente el manejo comunicacional que se ha hecho. “Se ha puesto en tela de juicio un bono que va a beneficiar a funcionarios que no tienen los ingresos que tiene la ministra que además se van a jubilar con pensiones miserables y este bono viene a compensar. Me parece un descriterio por parte del Gobierno el manejo comunicacional que se tiene en torno a esta bonificación”.

Desde el Ministerio de Salud informaron que junto a la Ministra otros 22 mil trabajadores se verían beneficiados. Se espera que entre el 12 de febrero –día en el que Castillo retorna de sus vacaciones- y el 28 del mismo mes, la secretaria de estado haga efectiva su renuncia a percibir el bono.