Ministra Castillo decide renunciar a bonos

Una resolución establece que la secretaria de Estado recibirá el monto cuando deje su cargo. El año pasado, cuando se conoció por primera vez su postulación al incentivo, Carmen Castillo había asegurado que no volvería a hacerlo.

Durante horas de la mañana se informó que la ministra de Salud, Carmen Castillo, recibiría dos bonos por cerca de 80 millones de pesos cuando deje su cargo, gracias a una ley que incentiva el retiro de funcionarios del sector, que se encuentra vigente desde mediados de 2016 y lleva su propia firma.

Sin embargo hace algunos minutos la ministra subrogante, Gisela Alarcón, aseguró a los medios que la titular de salud no se acogerá al beneficio y renunciará al incentivo al retiro antes del 28 de febrero, dentro del plazo que entrega la normativa vigente al respecto.

“Estamos dentro del plazo (para renunciar) y ella una vez retome, entiendo que el 12, probablemente en esos días va a efectuar la renuncia a un derecho que efectivamente le asiste”, señaló Alarcón.

La secretaria de estado subrogante, también aclaró que la resolución del Minsal ratificó el cumplimiento de los requisitos para postular y beneficiarse del bono, pero no la obligatoriedad de Castillo de postular para obtenerlo.

También quiso aclarar que las postulaciones a los bonos de incentivo al retiro son procedimientos estándar, por lo tanto la resolución que autoriza a los funcionarios a recibirlo debe incluir a todos quienes cumplían con los requerimientos legales a la fecha de la dictación de tal acto administrativo: “Acá sigue el proceso y sigue el proceso hasta que ella no haga una renuncia escrita y esa renuncia tiene plazo para realizarla hasta el 28 de febrero y como eso no se había realizado hasta la fecha, sigue apareciendo como aquellos a quienes les asiste el derecho, pero ella no lo va a tomar. Les pido que eso sea lo que se difunda”, señaló Alarcón.

La secretaria de Estado, cuyo sueldo bruto es de casi ocho millones de pesos, figura en una resolución de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, fechada el pasado 31 de enero, que identifica a 1.988 personas que postularon al beneficio y fueron aceptadas.

Según publicó Radio Bío Bío, el documento fue firmado por Andrea Solís, directora del Servicio de Salud Metropolitano Oriente, en su calidad de subsecretaria subrogante, es decir, subalterna de la ministra.

La Ley 20.921 promueve el retiro de empleados del sector Salud y establece que quienes tienen más de 60 años y son funcionarios de planta pueden optar a un bono equivalente a un mes de remuneración imponible por cada año de servicio.

Al tener más de diez años de servicio, aunque sean discontinuados, Carmen Castillo podría acceder también a un bono adicional de 560 UF, cerca de 15 millones de pesos.

En octubre del año pasado se produjo una fuerte controversia cuando se divulgó que la ministra Carmen Castillo había postulado para recibir el bono, en el marco de la primera convocatoria que hizo el ministerio.

Ante esto, la secretaria de Estado anuló el trámite y aseguró que “mientras esté de ministra, no voy a postular al incentivo al retiro”. Sin embargo, a mediados de enero sus datos volvieron a aparecer entre los postulantes y en la citada resolución ya figura como beneficiaria.

De acuerdo a la ley, cuando ya se ha emitido la resolución, el beneficiario debe informar la fecha de su salida a más tardar el último día del mes siguiente. En este caso, por lo tanto, sería el próximo 28 de febrero.

Asimismo, la norma indica que la renuncia se debe hacer efectiva en los siguientes cinco meses, por lo que Carmen Castillo podría continuar como ministra hasta que termine el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet.