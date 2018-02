Haití: Acusan a dirigentes de Oxfam de cubrir escándalo de prostitución

La directora adjunta de la ONG Oxfam, Penny Lawrence, renunció este lunes tras asumir la “entera responsabilidad” por el escándalo desatado después de conocerse que dirigentes de esa organización recurrieron a los servicios de prostitutas en Haití.

Tras señalar su “tristeza” y “vergüenza” por “la conducta de empleados en Chad y Haití (…) incluyendo la relación con prostitutas”, Lawrence anunció su renuncia y dijo “asumir la entera responsabilidad”.

Lawrence explicó que los comportamientos inapropiados “del director (de la ONG) en Chad y su equipo” ya habían sido “señalados antes de ir a Haití”. “No respondimos de forma adecuada”, reconoció.

Según el diario The Times, después del terremoto de 2010 que devastó Haití, grupos de jóvenes prostitutas fueron invitadas a casas pagadas por esta organización en la isla. Una fuente citada por este medio aseguró que vio imágenes de una orgía en la que las trabajadoras sexuales tenían camisetas de Oxfam.

El periódico volvió al caso este lunes, estimando que la ONG “ignoró las advertencias” y nombró a su responsable en Haití, el belga Roland van Hauwermeiren, “a pesar de las preocupaciones (suscitadas) por su comportamiento hacía las mujeres” durante su trabajo en Chad.

“No solo trataron de tapar este asunto, de hecho lo taparon porque los dirigentes de Oxfam aquí en Londres estaban al corriente. Dejaron que ese director saliera de Haití, le facilitaron una puerta de salida mientras que no se hizo nada por las víctimas. Y luego ese hombre obtuvo incluso una carta de recomendación de Oxfam para que le contrataran en otras ONG’s”, denunció ante RFI Bocchit Edmond, embajador haitiano en Londres.

“Oxfam tiene que plantearse seriamente si no existe en su interior una cultura del encubrimiento. Algunos trabajadores humanitarios piensan, al llegar a un país, que pueden actuar impunemente porque siempre habrá un jefe que les cubra. Pueden hacer lo que quieran. Se van del país y no pasa nada. Es un círculo vicioso. Si hoy no se hace algo ejemplar esto continuará y será funesto para todas las ONG’s”, subrayó.

La secretaria de Estado de Desarrollo Internacional británica, Penny Mordaunt, se reunió el lunes con responsables de la ONG, a la que amenazó de no suministrarle más financiación si no le proporcionaba todas las informaciones relacionadas con este caso.

Oxfam recibió 31,7 millones de libras (35,7 millones de euros, 43,8 millones de dólares) en subvenciones del gobierno británico en 2016/2017, una suma que representa casi el 8% de sus recursos anuales.

El domingo, la nueva presidenta del consejo de administración de Oxfam, Caroline Thomson, pidió disculpas y anunció una batería de medidas para reforzar la prevención y la gestión de los casos de abusos sexuales.