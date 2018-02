Coordinadora por la infancia: “Aquí se violan los DDHH de los niños”

El parricidio de Sophia está lejos de ser olvidado. El impacto que ha generado el crimen es tal que diversos sectores sociales han tomado este caso para exigir una ley que aumente las penas para abusadores y entregue, por parte del Estado, protección integral a los niños.

Una de las organizaciones que ha golpeado fuerte la mesa es la Coordinadora por la infancia, colectividad que agrupa a varias ONG’s y fundaciones. Entre los puntos propuestos para una eventual iniciativa legislativa, se encuentran que el presidio perpetuo calificado aumente de 40 a 60 años; que los condenados por abuso sexual, maltrato, violación y asesinato contra niños no puedan optar a ningún beneficio; y el mejoramiento del sistema de defensoría de la niñez.

En ese sentido, Patricio Reyes, miembro de la agrupación, dijo que las exigencias de la Coordinadora por la infancia no se limitan estrictamente a lo penal, sino que también trasciende a otros ámbitos.

“Entendemos que aquí hay una problemática social, que ha fallado la institucionalidad y que tenemos una sociedad indiferente e individualista que no se hace cargo de los niños en el país”.

Al respecto, Reyes agregó que los infantes mueren en Chile a manos de sus cuidadores, ya sea en el Sename, es sus casas o en las comunidades y ese es un problema que, a su juicio, debe preocuparnos a todos.

“Por lo tanto nuestra postura no se agota en la penalidad, sino que buscamos una protección integral de carácter preventiva y sistémica al problema que hoy nos convoca: en Chile se violan los derechos humanos de los niños más vulnerables”, afirmó

Alejandro Bernales, diputado electo del Frente Amplio por Chiloé, Palena y Puerto Montt –esta última ciudad lugar donde ocurrió el crimen de Sophia- ha apoyado abiertamente la propuesta de una nueva legislación.

Consultado sobre su papel como legislador, el militante del Partido Liberal aseguró que pondrá énfasis en tres aspectos.

“El primero es que las penas sean realmente efectivas, sin ningún beneficio en este tipo de casos. Lo segundo tiene que ver con la sensibilización de la ciudadanía, en el sentido de cómo nos empoderamos más como ciudadanos cuando hay este tipo de denuncias, por ejemplo para poder generar alertas. Lo tercero tiene que ver con fortalecer las instituciones, porque claramente en este caso no funcionaron”.

El parricidio de Sophia ha provocado también la reactivación del debate en torno a la pena de muerte para quienes sean declarados culpables de este tipo de delitos. Sin embargo, el diputado electo dijo estar en contra de esta iniciativa y señaló que trabaja junto a su conglomerado para convencer a la ciudadanía de que es una medida innecesaria.

“Cuando estuve el día de la formalización del papá de Sophia, efectivamente la gente pedía pena de muerte, pero eso ha ido cambiando. Nuestro rol también ha sido plantear que la pena de muerte no será disuasiva para un delincuente de este tipo. En otros países esta medida no ha sido efectiva. Nosotros creemos que una sociedad civilizada debe buscar justicia y no venganza”, afirmó Bernales.

Por su parte, Silvana Tobar, vocera de Marcha x Ellos, organización miembro de la Coordinadora por la infancia, también dijo estar en contra de la pena de muerte. Aseguró que ese concepto no está en el vocabulario quienes defienden los derechos humanos de los niños y criticó la iniciativa de algunos parlamentarios de la UDI que buscan plebiscitar la pena capital.

“Yo creo que a esas personas hay que mandarlas a estudiar los tratados que tiene este país. Ellos hacen esto porque quieren salir a la palestra, quieren un poco de atención, sobre todo Iván Moreira, que después del caso SQM quiere limpiar su imagen” aseguró.

Como medida de presión, la Coordinadora por la infancia convocó para este viernes 16 a las 18:00 hora a una marcha para exigir una Ley Sophia. La manifestación, -que ya se encuentra autorizada por la Intendencia-, comenzará en Plaza Italia y culminará en calle Amunátegui. Sus organizadores esperan presencia masiva e instaron a las familias que asistan llevar velas y globos blancos. La marcha se replicará en distintas ciudades de Chile.