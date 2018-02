Héctor Llaitul: “Es la punta del iceberg de un conflicto histórico”

La Operación Huracán sigue provocando reacciones. Esta vez quien habló a los medios fue el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, quien fue sobreseído de la investigación.

Aunque comenzó presentando lo que han sido los últimos días luego de la decisión del tribunal de Temuco del pasado viernes, su mirada y la bandera mapuche a su espalda eran reflejos de lo que pensaba y que al pasar de los minutos manifestó: “Hace 20 años atrás surge una organización, la CAM, y asume el hito histórico de la violencia política de parte del Estado”, planteó, agregando que “si a nosotros nos endosan la responsabilidad de la violencia política es una equivocación enorme, porque la violencia siempre la ha ejercido el Estado chileno y quienes tienen en sus manos territorialidad usurpada al pueblo nación mapuche”.

Llaitul explicó que desde la CAM analizaron la larga lucha mapuche. Recordó el Caso Elgueta, que fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos: “Tenemos presentada una causa. Afirmo aquí, categóricamente, que nunca tuve participación, no es como se presentó. Ahí hubo un montaje también, fui condenado a un robo con intimidación yo, un dirigente público y expuesto. Nosotros estamos absolutamente claros que vamos a seguir en la lucha y si eso trae costos procesales o políticos los vamos a asumir, porque la lucha de nuestro pueblo es absolutamente legítima y en ese marco nos moveremos como dirigentes y voceros”.

Por eso, el vocero de la CAM aseguró que “hubo detenciones sin los antecedentes suficientes, porque si analizar en materia jurídica los antecedentes de mensajería no son suficientes, si estos fueron implantados, no hay antecedentes, como lo dijo el Poder Judicial, pero resulta que el Gobierno no tiene la seriedad ni altura de miras de reconocer error. Las policías no se mandan solas, están bajo la orden constitucional y del gobierno central”.

“El diagnóstico que hacemos es muy crudo. Estamos hablando de la mantención de la expoliación territorial, de continuidad histórica de parte de todos los gobiernos, negándose a la devolución de las tierras a nuestro pueblo. No solamente a la negación de la devolución de las tierras de nuestro pueblo, estamos hablando de la expoliación, de la deprecación de los territorios ancestrales mapuches, principalmente de parte de empresas forestales y otras de inversión capitalista que arrasan en contra de nuestra gente”, agregó.

Finalmente, Llaitul advirtió que “este Gobierno está creando un andamiaje tan antidemocrático, con resabios de autoritarismo, que probablemente la derecha lo va a recoger y va a recrudecer el conflicto mapuche”.