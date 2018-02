Daniela Vega es elegida presentadora en los Oscar

Este año la ceremonia cumple 90 años y, por primera vez, contará con una chilena sobre el escenario, encargada de presentar una de las categorías. Junto a ella se presentarán en el escenario actrices como Emma Stone, Tom Holland o Laura Dern. El anuncio se realizó esta mañana y se difundió en la cuenta de Twitter de la Academia:

Meet our first 12 #Oscars presenters! And tune in on Sunday, March 4, to watch the show live.https://t.co/HSdqhSEXN4 pic.twitter.com/BE9jyuzBoM

— The Academy (@TheAcademy) 16 de febrero de 2018