Pueblos Atacameños: Sin cuidado del Salar no habrá ni turismo ni litio

En Santiago y luego de conocer los detalles del convenio, los dirigentes no aceptaron iniciar una mesa de diálogo con las autoridades porque advirtieron que sus planteamientos no fueron considerados durante la negociación.

El Consejo de Pueblos Atacameños convocó el pasado viernes a un encuentro en San Pedro de Atacama donde se decidió que presentarán acciones legales para revertir los alcances del acuerdo entre la Corporación de Fomento de la Producción y SQM. El convenio permite a la minera no metálica aumentar su cuota de extracción en el Salar de Atacama y explotar litio hasta el año 2030.

Luego de protestas en la zona, el anuncio de una huelga de hambre y un primer intento de reunirse con la Presidenta Michelle Bachelet, los dirigentes indígenas mantienen su petición de concretar esta cita con la mandataria. Ana Ramos, presidenta del Consejo, lamentó la firma del acuerdo en medio de la visita del Papa Francisco el pasado 17 de enero. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, comentó que “se bajó el perfil y hubo un aprovechamiento al hacerlo cuando la opinión pública no estaba pendiente”.

Durante la semana pasada, la reunión entre las ministras de Minería y Desarrollo Social (S) con el Consejo de Pueblos Atacameños no finalizó con un consenso.

Según Ana Ramos, en Santiago la respuesta fue clara: no están las garantías para aceptar la solución planteada por el gobierno.”Ellos nos dicen que el convenio ya existe y no pueden dar marcha atrás. Nos ofrecieron una mesa de diálogo que permitiría dejar una institucionalidad y nos sumemos a ella para que se pueda trabajar y mejorar” relató Ana Ramos ante la respuesta de las autoridades.”Entendemos -agregó- que el acuerdo está firmado y las clausulas están ahí entonces .podemos tener mucha conversación sobre nuestros sueños, pero no va a quedar en el contrato”.Este encuentro se concretó en la capital luego que dos dirigentes de la zona iniciaran una huelga de hambre . Una medida de presión que finalizó ante la posibilidad de reunirse con Michelle Bachelet. Los propios dirigentes, aparte de la mediación solicitada al Gobierno Regional, enviaron una carta a presidencia con esta solicitud.

Lucha por el agua y la descentralización