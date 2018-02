De Iggy Pop a Eric Clapton: Festival In-Edit adelanta sus primeros títulos

Luego del anuncio de cambio de fecha de su tradicional mes de diciembre a abril, el festival prepara su programación con estrenos de documentales musicales e historias esenciales de supervivencia y creación. Las secciones de competencia nacional e internacional tendrán sus títulos destacados y habrá calendario también para charlas, invitados extranjeros, música en vivo y sorpresas. Serán cuatro las sedes que exhibirán la nutrida programación de este 2018: Teatro NESCAFÉ de las Artes, Teatro Oriente, Centro Arte Alameda y Cine UC, además de un quinto espacio en la Escuela Moderna.

Leyendas y homenajes

Marcan esta primera tanda de películas que el festival In-Edit Chile entrega a sus seguidores, un gran registro sobre la vida y genio del autor detrás de Layla: Eric Clapton: life in 12 bars. Estreno en latinoamérica para un documental a la altura de un héroe del blues-rock que indaga en la vida del músico, su carrera, amigos y colegas de la talla de George Harrison, BB King, Jimi Hendrix y Ginger Baker. El propio Clapton colaboró con entrevistas y material para este documental dirigido por Lili Fini Zanuck -productora de Driving miss Daisy ganadora de un Oscar- y el oficio de Gustavo Santaolalla en la música incidental.

Otra leyenda se confesará frente a una cámara. El incombustible Iggy Pop, a sus 70 años, encuentra amistad y creatividad en la producción de su último disco Post-pop depression, quien lo acompañará en esta travesía será Josh Homme (Queens of the Stone Age). La colaboración entre ambos músicos resultará reveladora y sorprendente para sus vidas en este documental cuyo título es American Valhalla.

Pasaron 50 años para que Sympathy for the Devil, un particular documental sobre los Rolling Stones filmado por el francés Jean-Luc Godard en 1968, llegase a las pantallas de In-Edit Chile. El contexto cruza el florecimiento de los movimientos civiles como Mayo del ’68, enfrentamientos raciales protagonizados por los Panteras Negras junto a la policía de Estados Unidos y dos tremendos conflictos del siglo XX: Vietnam y la Guerra Fría. En su aniversario número 50 este documental es un certero e incómodo registro social de la época para una sección homenaje que el festival preparó y que completa la cinta Blow Up.

Palma de Oro en 1967, Cannes aprovechó la conmemoración para proyectar una remasterización aniversario 50 en mayo pasado, la misma que el festival In-Edit Chile exhibirá dentro de su programación. Blow Up es Antonioni filmando a Eric Clapton y los Yardbirds en vivo y en 5 minutos memorables, además de dos datos para curiosos: Herbie Hancock tenía tan sólo 23 años cuando musicalizó esta ficción basada en un cuento de Julio Cortázar (lejanamente inspirado en un relato del fotógrafo chileno Sergio Larraín). Y, claro, delante de la cámara, Jane Birkin, Vanessa Redgrave y David Hemmings.

Inspirados y rebelados

¿Cómo llega una banda de rock a actuar sobre un escenario en Norcorea al mando de Kim Jong-un? Liberation Day cuenta la increíble travesía de la banda eslovena Laibach hasta llegar a un problemático primer concierto de rock en Pionyang, la dura capital de Corea del Norte. Un viaje será también el detonante que cambiará la vida de Aidan Moffat, ex-cantante del grupo indie Arab Strap, quien recorrerá en furgoneta la verde y húmeda Escocia reinterpretando clásicos folk con humor e inquietantes reflexiones sobre la muerte en Were you’re meant to be.

Romper con lo establecido en dos cintas sobre rebeldes. Los británicos XTC a punta de pop sofisticado quebrarán las rígidas estructuras del punk. En esa tarea también se encontrará una desafiante camada de artistas y activistas de mediados de los 80. Juntos, levantarán una escena que pronto terminará por llamarse Queercore con Bruce LaBruce, Pansy Division, John Waters y Kim Gordon hasta las riot grrls y Peaches. En esta misma línea, una comunidad golpeada por el racismo se identificará con las rimas hip-hop lanzadas y registradas en el sótano de “los Rainey”. En Quest, se hará un seguimiento de ocho años a la vida cotidiana de esta familia desde la primera elección de Obama hasta la de Donald Trump.

Aterrizados y modernos

La historia de los Sleaford Mods, es un relato sobre la fama de golpe y de cómo no perder la cabeza ante los múltiples elogios, merecidos, por supuesto. Si en este documental –Bunch of Kunst– los protagonistas son un dúo de electrónica-punk nacido en Nottingham, Inglaterra, en If I Think of Germany at Night los que llevan la batuta pertenecen a la escena alemana. Apariciones de Sonja Moonear, Ata Macias, Roman Flügel, Move D y el chileno (residente en Berlín) Ricardo Villalobos se cruzan entre pistas de baile, espacios domésticos poblados por infinitas perillas y caminatas por parques públicos.