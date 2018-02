Educación media sin Filosofía, estudiantes que no interrogan su hacer

El Consejo Nacional de Educación (CNED) en su acuerdo 025 decretó que se eliminará la asignatura de Filosofía de la formación general de los estudiantes de tercero y cuarto medio. Esto, a pesar de la constante campaña en defensa de esta disciplina que han hecho profesores, investigadores y académicos en nuestro país.

La Filosofía se ha desarrollado desde hace más de dos mil 600 años y fue clave para la construcción del estado moderno y para la liberación de los pueblos de los reinados y feudos. Hoy, en cambio, es una práctica que comienza a elitizarse, puesto que no será impartida en los planes comunes de los estudiantes de tercero y cuarto medio lo que la relegará a las universidades.

Ante ello, el filósofo Patricio Mena, director de la Asociación Chilena de Filosofía y director del departamento de Filosofía de la Universidad de la Frontera, afirma que esta decisión del CNED hace que las “personas no se pregunten por el sentido de ese hacer”.

“La Filosofía es una disciplina que puede provocar muchos cambios sociales (…). El privar a los estudiantes y a la sociedad de la Filosofía es quitarle herramientas para confrontar al mundo globalizado”, subraya.

¿Por qué aprender Filosofía es trascendental?

Siempre se destaca el hecho de que la Filosofía es una disciplina que ayuda al desarrollo del pensamiento crítico y, por lo tanto, en el desarrollo de habilidades cognitivas o metacognitivas. Eso es cierto, es correcto, es una de las cuestiones que hacen que la enseñanza de la Filosofía sea valorable, pero al mismo tiempo y más allá de eso, la Filosofía es una de las pocas disciplinas que se dedica casi exclusivamente a ello. A su vez, la Filosofía es una disciplina que le ayuda al estudiante a generarse y a comprenderse a sí mismo, es decir, es la disciplina que nos ayuda a relacionarnos con preguntas que nos inquietan en general, pero: ¿cuál es el objeto de estudio de la Filosofía? La Filosofía nos enseña a preguntar y, al mismo tiempo, nos enseña a inquietarnos por las preguntas que somos capaces de formular, eso la hace trascendental.

¿Por qué la filosofía es un elemento fundamental de las transformaciones sociales?

Porque es una disciplina que se aboca a pensar la realidad a partir de los elementos, aportes y herramientas que nos entrega la razón, es por tanto una disciplina racional. Al mismo tiempo, es una disciplina que está siempre interrogándose tanto respecto del objeto de estudio que puede ser el mundo social así como de los cambios que en el mundo estamos experimentando. La Filosofía es una disciplina que está fundada en la capacidad de la toma de distancia respecto de nuestra realidad, pero una toma de distancia que en vez de alejarnos de la realidad nos permite profundizar en ella, poder comprenderla con mejores herramientas, en otras palabras, la Filosofía es una disciplina que puede provocar muchos cambios sociales y lo ha hecho porque ha estado al alero y en la base de muchas de las trasformaciones sociales que se han vivido, trasformaciones científicas. La Filosofía es una disciplina fundamental para la sociedad, porque nos permite esa distancia a partir desde la cual podemos intentar comprender lo que estamos haciendo, lo que estamos promoviendo y está a la base de nuestra acción.

¿Qué pierden los estudiantes sin Filosofía?

Uno podrá ser crítico respecto a la enseñanza de la Filosofía en los colegios, podría ser una discusión o debate por su puesto de mejora, pero la Filosofía aporta cuestiones que no aportan otras disciplinas ni otras ciencias, que es la capacidad crítica de volverse uno mismo a un problema o inquietud. El estudiante además como es un adolescente requiere cierta orientación respecto de como preguntar y hacerse responsable de aquello que pregunta y del sentido de aquello que pregunta. No es solo que eliminando la Filosofía se pierda cierta enseñanza, desarrollo o algunas capacidades cognitiva, lo que pierde el estudiante es un ejercicio mucho más fundamental que es la posibilidad de ayudar y orientar las preguntas que lo definen.

¿En un mundo interconectado y con sobre información por qué es necesaria la Filosofía?

En nuestra sociedad la información es casi sinónimo de aprendizaje o de conocimiento. Hoy tenemos muchísima información disponible en las redes y esa información disponible no es inocente, también tiene sus pautas y orientaciones y se puede trasformar en proyectos de hegemonía y de instrumentalización en personas que son habituales de este tipo de información. Lo que hace la Filosofía es entender que una cosa es estar informado, tener información a la mano y otra cosa es tener la experiencia del aprendizaje que la Filosofía es una disciplina que nos enseña que aprender es una acción o una actividad lenta, es decir, que requiere juicio, distancia, reflexión e interrogación respecto a aquello que se nos dice de tal o cual cosa. El privar a los estudiantes y a la sociedad de la Filosofía es quitarle herramientas para confrontar al mundo globalizado e instantáneo en el que todo funciona rápidamente y lleno de información. Si se elimina la filosofía se elimina un tipo de actitud, que nos hace cada vez más falta, que es la distancia y pausa al momento de enfrenta la realidad, la Filosofía es una disciplina que nos dice que no todo lo que vivimos es verdad y, por lo tanto, tengo que pensar antes de hablar y juzgar. No solo tiene un componente teórico, sino que también nos ayuda a reflexionar sobre nuestra practica y modo de ser social.

¿El retroceso de la Filosofía en la enseñanza escolar es parte de las consecuencias de la educación de mercado?

Uno de los acápites de la resolución Consejo Nacional de Educación es que duda de que la Filosofía se deba impartir en planes de formación general en la enseñanza media, lo cual también pone en riesgo por supuesto a que la Filosofía se expanda a los colegios técnicos profesionales. El que no se dicte Filosofía en los colegios técnicos profesionales así como que no se dicte Filosofía en la formación general en la enseñanza media tiene que ver con algo que hay de trasfondo. Lo que está en juego aquí no es solo cual es el lugar de la Filosofía o que pasa si la Filosofía es sacada del mundo escolar, sino cuál es la idea de cómo tenemos que educar a las futuras generaciones y pareciera que la idea de fondo no es solo mercantil, sino absolutamente utilitaria. Necesitamos personas para actuar en el campo técnico profesional o personas que sepan comportarse en la sociedad en el campo científico humanista. Lo que no se está promoviendo es que para que eso sea posible es necesario algo más: que el estudiante sea capaz de interrogar, cuestionar, de ir más allá de su propio ser. De alguna manera, el Consejo Nacional de Educación está privando a los estudiantes al negar que la Filosofía sea pertinente para la formación general y rechazar que la Filosofía pueda ser impartida en colegios técnicos profesionales. Hay una concepción de lo que necesitamos como sociedad para educar a nuestras generaciones. Personas que sepan hacer y no preguntarse por el sentido de ese hacer.

¿La eliminación de la Filosofía uniforma a las personas?

Todo Estado tiene derecho a promover cierta ideología, pero lo que no puede hacer el estado es privarnos de las herramientas para poder interrogarnos y cuestionar las ideas que el estado nos invita a realizar.