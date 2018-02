Ilustradora chilena obtiene el Ragazzi Award de la Feria del Libro Infantil de Bolonia

La Feria del Libro Infantil de Bolonia 2018 dio a conocer los resultados de los premios Ragazzi Award, ubicando a la ilustradora chilena Sol Undurraga como ganadora en la categoría Opera Prima gracias a su obra La plage, libro que con sus dibujos presentan al lector las aventuras y desventuras de un pequeño grupo de animales en un día de playa.

“Esta es una excelente noticia. No solo reconoce el trabajo y talento de nuestros creadores, sino que también da sentido a los esfuerzos que hemos desarrollado desde el Estado, en este caso a través de la Política Nacional de la Lectura y el Libro 2015-2020. Es sumamente importante que una profesional como ella sea premiada y vista por personas clave dentro del sector editorial con el que trabaja, por lo que no tengo dudas de que este galardón le permitirá llegar más lejos de lo que ya ha llegado”, afirmó el Ministro de Cultura, Ernesto Ottone.

Este reconocimiento se enmarca en la versión 55 de la feria de ilustración infantil que tendrá lugar entre el 26 y el 29 de marzo en la ciudad de Bolonia. Esta actividad tiene por objetivo reconocer el trabajo de expositores de la literatura infantil y juvenil con base en la calidad gráfica, excelencia artística y técnica, además de pertinencia informativa de los libros.

En la categoría de Ficción los ganadores fueron Alex Cousseau (texto) y Charles Dutertre (ilustración) por L’oiseau Blanc; en la categoría de No ficción los autores Romana Romanyshyn y Andriy Lesiv se llevaron el reconocimiento por el dúo de libros Loudly softly in a whisper y I see that y en la categoría Nuevos horizontes fue Bae Yoo Jeong por el libro Tree dancing.

Este año, y por cuarta vez consecutiva, Chile dirá presente en la feria y lo hará con una delegación de 35 profesionales del mundo del libro.

La destacada participación de Chile en la Feria del Libro de Bolonia también cuenta en su historia con el Ragazzi Award 2017, que recayó sobre la escritora Sara Bertand y la ilustradora Alejandra Acosta, además de las menciones honrosas para María José Ferrada y la Editorial Amanuta.

Sol Undurraga es ilustradora y arquitecta de profesión. Nació en Santiago de Chile en 1981. Su trabajo como ilustradora comenzó en México y fue publicado en varias revistas como la Revista de la Universidad Autónoma de México, Algarabía y Danza en Escena en España. Vivió en Chile, Estados Unidos y España donde continuó trabajando para revistas, colaborando con sus dibujos. Actualmente vive entre Alemania y Chile, donde trabaja con varios lápices, papeles y procesos digitales, utilizando principalmente las técnicas de lápices de color y digital. En 2018 recibió el Premio Ópera Prima en la Feria del Libro Infantil de Bolonia, por su libro La plage.