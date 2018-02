Trabajadores de Traverso cumplen 43 días de huelga

Son poco menos de 50 los trabajadores de la empresa Traverso que hoy completan 43 días en una huelga legal que comenzó el 8 de enero.

La manifestación ha sido convocada por un petitorio que la empresa, a lo largo del tiempo, no ha querido satisfacer, según indicó a El Ciudadano Miguel Silva, presidente del sindicato de la firma. En conversación con el mismo medio, Silva dio cuenta del listado de demandas: “Nuestro petitorio se basa en un reajuste de salario al 100% del IPC, ya que para cualquier ajuste la empresa no lo considera; además, pedimos un 5% de aumento de sueldo, bono del 50% para vacaciones, un bono para el turno de noche de 7 mil pesos, garantizar la gratificación mensual, mantener vigente el contrato de 24 meses y el bono de término de conflicto de 500 mil pesos que, por cierto, ya no cubre el tiempo de huelga”.

A la fecha la empresa no ha dado respuesta alguna al petitorio emanado desde el sindicato. “No hemos tenido ninguna respuesta a esos puntos. Solo nos ofrece un bono de producción, manteniendo las condiciones actuales, donde nos suben las metas para poder conseguirlo, porque los bonos se entregan contra logro de las metas”, señaló Silva.

Los trabajadores han hecho un llamado insistente para no adquirir productos de la marca y, así, colaborar con la movilización.