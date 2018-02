Tribunal peruano ordena juicio de Fujimori por matanza campesinos de 1992

En el marco de la indagatoria, la Fiscalía ha solicitado 25 años de presidio para el ex mandatario.

Un tribunal peruano ordenó que el ex presidente Alberto Fujimori sea procesado por una matanza de seis campesinos en 1992, hecho conocido como el caso Pativilca.

La información se dio a conocer luego de que se resolviera dejar sin efecto un derecho de gracia otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre, que anulaba cualquier juicio en proceso o a futuro contra Fujimori.

“El Colegiado B de la Sala Penal Nacional resuelve que en el caso Pativilca no se le aplica el derecho de gracia por razones humanitarias al ex presidente Alberto Fujimori, por lo tanto, no se lo excluye del juicio en este caso”, dijo en Twitter el poder judicial de Perú.

Fujimori es acusado como autor mediato de estos seis asesinatos. Si es encontrado culpable, volvería a prisión, porque el indulto presidencial que lo benefició no incluye este caso. Incluso, la Fiscalía pidió una condena de 25 años para el ex mandatario.

De otro lado, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esta pendiente de resolverse un pedido para anular el indulto dado a Fijumori.