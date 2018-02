Hijo de Nicanor Parra habla sobre su responsabilidad en el extravío de cuadernos

Pocas semanas antes de que falleciera Nicanor Parra, la familia del poeta inició un inventario de su obra. Sin embargo, en este proceso se encontraron con que faltaba más de un escrito.

Entonces, Cristóbal “Tololo” Ugarte, nieto del poeta, señaló que algunas piezas habían caído en manos de Isabel Croxatto, César Soto y Constanza Franz, quien habría recibido las piezas a través de Juan de Dios Parra, uno de los seis hijos del escritor.

Sin embargo, este jueves, a más de un mes de las acusaciones, Juan de Dios señaló por medio de un comunicado que efectivamente él había entregado ciertos cuadernos de Nicanor.

“Sé perfectamente qué cosas entregué y quiénes las tienen por lo tanto espero que voluntariamente estas personas puedan devolverlas a la familia”, dijo.

En este sentido, manifestó que si las personas que mantienen pertenencias de Nicanor Parra no devuelven a la familia los documentos, deberá recurrir a Fiscalía para que se inicie una investigación.

Declaración de Juan de Dios Parra:

Ante las acusaciones de algunas personas que me vinculan con la pérdida de cuadernos y otros materiales que pertenecen a la obra de mi padre y que hoy son motivo de investigación por parte de la fiscalía para que puedan ser recuperados por la familia, me es preciso aclarar lo siguiente:

He venido a Chile especialmente para recuperar estos materiales que le pertenecen a mi familia y si no hay entrega voluntaria de estas cosas me pondré a disposición de la fiscalía para entregar toda la información que sea necesaria y que permita recuperar la totalidad de los documentos.

El fin último de esta decisión que estoy tomando más allá de todo lo que puedan decir sobre lo que hice en su momento con cierto material y documentos que eran de propiedad de mi padre, es la preservación de la mayor parte de sus bienes al servicio de Chile y más aún del mundo entero.