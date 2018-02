Ex alumnos maristas piden investigación a Scicluna

En la mañana de hoy un grupo de ex alumnos de colegios católicos de la Congregación de Hermanos Maristas, que denuncia abusos sexuales por parte de religiosos, entregó una carta dirigida Charles Scicluna, pidiendo una audiencia para tratar el tema con el Arzobispo de Malta y que se conforme una comisión de verdad, justicia y reparación.

Aunque las labores del representante del Vaticano en nuestro país apuntan exclusivamente a la información en torno al obispo Barros, las víctimas de los Hermanos Maristas solicitan que se inicie una investigación canónica. Uno de los voceros de la agrupación aseguró que “nosotros no perdemos la esperanza de que se inicie una nueva investigación, nosotros no vamos a bajar los brazos solamente porque el enviado del Papa viene a investigar este caso”. Agregaron que como víctimas “queremos enviarle un mensaje al Papa para que tenga claro que aquí no estamos frente a calumnias, aquí hay pruebas y eso es lo que necesitamos exponer. La justicia, los delitos, muchos de ellos están prescritos, lo que no está prescrito es el tema ético. Estos delitos los legisladores debieran tomar conciencia y debieran preocuparse de legislar para que no prescriban , no hay ninguna diferencia entre un delito de lesa humanidad con un delito donde se abusa de menores y que recién vienen a tomar conciencia transcurrido 30, 40 años en algunos casos y eso es lo que se tiene que investigar”.

Aunque existen indagaciones, estas son de carácter privado e interno dentro de la congregación marista, como la declaración de Isaac Givovich, representante de las víctimas ante el salesiano David Albornoz, por los abusos ocurridos al interior de la congregación.

Hoy se dio a conocer que la Congregación ya mencionada hizo llegar al yerno de Joaquín Lavín, una carta en la que reconocen los abusos y le ofrecen disculpas y poden su perdón: “nos avergüenza y nos duele, porque el abuso es la antítesis de los valores maristas y hiere profundamente el verdadero sentido”. Agregan que “a nombre de la congregación de los Hermanos Maristas te pedimos perdón por los abusos que sufriste en el pasado, cuando fuiste alumno del Instituto Alonso de Ercilla, experiencia y dolor que arrastras hasta ahora en tu vida de adulto y que tú nos has dado a conocer a través de la prensa y confirmado en un encuentro personal”.

El documento fue firmado por el provincial, hermano Saturnino Alonso y por el vice provincial, hermano Patricio Pino.