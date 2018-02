Perfil técnico y cercanos al mundo empresarial, así son los intendentes de Sebastián Piñera

Luego de dar a conocer los nombres de los ministros y subsecretarios restaba la nómina de nuevos intendentes regionales, la última designación de este tipo antes de la elección de gobernadores regionales que se realizará el año 2020.

En ese sentido, se especuló respecto del perfil que tendrían estas autoridades y si se privilegiaría nombres que pudiesen servir como eventuales candidatos en dichos comicios.

Finalmente Sebastián Piñera optó por una mixtura de nombres, algunos con un marcado perfil político como la nueva Jefa Regional de la Región Metropolitana, Karla Rubilar o el Intendente designado en el Bíobio, el UDI Jorge Ulloa; y otros con un carácter más técnico y alejado de la primera línea de los partidos políticos.

Luego de conocer la lista de nombres, surgieron las primeras críticas internas a las decisiones de Sebastián Piñera. Desde RN y Evópoli manifestaron su disconformidad ante la mayor representación de la UDI, molestia que habría sido expresada por sus secretarios generales, Mario Desbordes y Francisco Undurraga, respectivamente.

Karla Rubilar, la elegida para la Región Metropolitana

Era una de las intendencias más codiciadas y los partidos políticos se jugaron sus cartas para quedarse con ella. Incluso, durante la semana pasada circuló el nombre de Joaquín Lavín como carta UDI para el cargo.

Sin embargo, y pese a todas los intentos de los miembros de Chile Vamos para lograr el cupo, Sebastián Piñera optó por una persona independiente para asumir la jefatura regional Metropolitana, con uno de los nombres mejor evaluados del Parlamento: la diputada Karla Rubilar.

Rubilar, hija de la ex alcaldesa de Renca, Vicky Barahona y casada con el ex alcalde de Conchalí César Malvoa comenzó su carrera política como militante de Renovación Nacional, partido al que renunció en 2014 para formar Amplitud, movimiento que abandonaría también un par de años más tarde.

La actual parlamentaria se ha posicionado, principalmente, en temas relacionados con la salud e integró dicha comisión en la Cámara Baja durante el tiempo que ejerció como parlamentaria. Su perfil independiente y de reconocimiento dentro de la opinión pública, la podría proyectar para la elección ciudadana de 2020.

En sus primeras declaraciones se comprometió a tener una intendencia con “puertas abiertas” a las manifestaciones. Rubilar dijo a la prensa que su interés será conjugar el derecho a protestar sin perturbar el normal desarrollo de la vida de la ciudad.

Luis Mayol, la carta para apaciguar la molestia de los gremios en la Araucanía

Una de las intendencias más complejas debido a la ocurrencia de conflictos que existen en dicha zona es la de la Araucanía. En ese contexto y tal como se había adelantado, Luis Mayol, ex presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura y ex ministro de Agricultura será quien ocupe el puesto.

Su designación sería un guiño para los gremios empresariales de la zona, quienes comienzan a perder la paciencia respecto del tratamiento que se ha dado al llamado conflicto mapuche. Mayol es un hombre cercano al sector agrícola y, de acuerdo a sus cercanos, una persona “que escucha”. Su cercanía con el mundo empresarial de la zona se ha afianzado desde la época del ministerio, momento en el que los agricultores de la zona declararon haberse sentido “más escuchados que nunca”.

Es una figura reconocida y de prestigio dentro del mundo empresarial. Su nombre sonó en varias oportunidades para encabezar la principal entidad que agrupa al sector privado, la Confederación de la Producción y el Comercio, CPC, siempre apoyado por la SNA.

Asumirá el cargo en un escenario especialmente complejo luego del fracaso de la llamada “Operación Huracán” y de las revelaciones respecto de eventual manipulación de pruebas por parte de la policía uniformada, lo que ha llevado al futuro gobierno a anunciar una reestructuración integral de los aparatos de inteligencia en Carabineros.

El poder de la UDI en el norte pese al caso Corpesca

El caso Corpesca fue uno de los más emblemáticos respecto del financiamiento de empresas hacia el mundo político. Sus repercusiones han salpicado, principalmente, a la Unión Demócrata Independiente, partido que vio cómo dos de sus principales figuras en la zona, la exdiputada, Marta Isasi y el senador desaforado, Jaime Orpis, eran imputados con cargos que llegaban hasta el cohecho.

Pese a eso, la UDI se mantiene fuerte en dicha zona y logra colocar a dos de sus militantes en las regiones donde estalló el caso: la región de Arica y Parinacota y Tarapacá. En Arica asumirá la profesora Loreto Letelier y en Tarapacá lo hará el empresario local, Miguel Ángel Quezada.

Ulloa y Masferrer vinculados con pagos de empresas a políticos

Pese a que se recalcó que los nombres nominados en cargos de gobierno estarían “limpios”, dos de los futuros intendentes aparecen vinculados a pagos por parte de empresas al mundo político.

Uno de ellos es el nuevo jefe regional del Bíobio, Jorge Ulloa, actual diputado UDI y conocido además como un ferviente pinochetista, que fue criticado por inhabilitarse durante la votación de la Ley de Pesca, porque la empresa Cargo Services Limitada, de la cual había sido socio y que tenía como continuadora a otra compañía creada por su esposa, prestaba servicios a “grandes pesqueras de la zona”.

Además, un reportaje de 2013 de Contacto sobre conflictos de interés de parlamentarios, reveló que el diputado no mencionaba en su declaración una empresa de transportes (camiones) de la cual su esposa es propietaria, y aun así votó para que a los transportistas se les devolviera el impuesto pagado por la compra de petróleo para sus máquinas.

Por su parte l, Juan Masferrer Vidal fue mencionado en 2015 como receptor de pagos no justificados por parte de una empresa del Grupo Said. El militante UDI fue en 2009 secretario general de la juventud del partido de derecha y candidato a Core por Rancagua, por el mismo partido, en la elección de 2013. Es hijo del ex diputado gremialista Juan Masferrer y se desempeñó como encargado de Vida Estudiantil de la Universidad San Sebastián. En 2009 recibió una millonaria suma de la empresa Caburga del grupo Said.

Intendentes “antireforma” al código de aguas y a favor de Hidroaysén

Además de Luis Mayol existen otros dos futuros intendentes cercanos a la Sociedad Nacional de Agricultura y, por ende, contrarios a reformar la actual normativa que establece el Código de Aguas. Nos referimos al nuevo jefe regional de Aysén, Harry Jurgensen y al delegado presidencial para la región de Ñuble, Matías Arrau.

Jürgensen fue por muchos años integrante de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, SAGO, mientras que Arrau ha expresado públicamente su negativa a reformar el código. “Se trata de un proyecto creado por gente que desconoce el mundo real de los ríos y canales, con una visión ideologizada”, afirmó en una de sus presentaciones en el Parlamento.

De hecho, entre 2015 y 2017 lideró la campaña “Por una buena reforma de aguas”, en conjunto con Comunidades de Aguas, Asociaciones Gremiales y juntas de Vigilancias de Ríos. Asimismo, como parte de sus acciones como representantes de los regantes de Ñuble, presentó una férrea oposición a la instalación de una central termoeléctrica en Bulnes y ha tenido un rol clave en la presión por lograr la construcción del embalse Punilla.

En Aysén, en tanto, se optó por nominar a Geoconda Navarrete, quien en 2011 y mientras se desempañaba como Seremi del Mideplan, votó a favor de la instalación de la Central Hidroeléctrica Hidroaysén, proyecto que posteriormente fue rechazado gracias a negativa que expresaron diversas organizaciones sociales de la región.

Un hombre ligado a educación para Valparaíso y uno del fútbol para el Maule

En las demás regiones se optó por nominar a nombres con un perfil más técnico y alejado de la primera plana de los partidos políticos. Tal es el caso de Valparaíso donde se designó a Jorge Martínez de la UDI, ligado por años al sector educación. Por su parte l, en la región del Maule se nombró al ex presidente de Curicó Unido, Pablo Milad.

En Antofagasta en tanto, se nominó al abogado Marco Antonio Díaz, quien por años trabajó para la mina Zaldívar, propiedad de Antofagasta Minerals del Grupo Luksic. En Atacama a Berta Torres, asistente social, militante de RN y que durante el primer gobierno de Piñera ocupó el cargo de Gobernadora del Valle del Huasco donde debió enfrentar el conflicto de Freirina en 2012.

A Coquimbo llega la ex concejala de La Serena y periodista UDI, Lucía Pinto. En 2016 fue electa concejala de La Serena con el 48,44 por ciento de los votos (primera mayoría). En su campaña manifestó su preocupación por temas como la seguridad, los microbasurales, la congestión vehicular y la creación de actividades recreativas, deportivas y culturales enfocados a la juventud.

En las regiones de Los Ríos y Magallanes, fueron nominados César Asenjo y Christian Matheson, respectivamente.