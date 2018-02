Colo Colo debuta en la Libertadores ante Atlético Nacional

Con el objetivo de superar las actuaciones pasadas, Colo Colo inicia su camino en una nueva edición de la Conmebol Libertadores ante el club colombiano, Atlético Nacional de Medellín. Los Albos conforman el grupo 2 junto a la escuadra cafetera, el equipo altiplánico Bolívar de la Paz y Delfín Sporting Club de Ecuador. Los dirigidos por Pablo Guede van con la tarea de cumplir el sueño de la hinchada alba, superar la fase grupal de la Conmebol Libertadores y porque no, realizar una campaña histórica que los lleve a pelear por el trofeo que lograron alzar en 1991.

En Colo Colo, Pablo Guede no escondió sus ganas de comenzar este camino en el torneo copero, confiando en que pueden lograr algo importante este año. “Estoy contento y ansioso que comience esta Copa Libertadores para nosotros y la quiero disfrutar. Todo lo que vivimos para llegar a hasta acá hacen que quiera disfrutar mañana cuando salgamos a la cancha. Atlético Nacional es un pedazo de equipo, tiene muy buen plantel y a mi opinión uno de los tres mejores técnicos de Sudamérica. Es un equipo que tiene muy claro a lo que juega. Mañana no podemos dejar de ser nosotros mismos. Pueden haber un millón de factores que pueden suceder, pero no podemos perder nuestra identidad”, declaró.

Por otro lado, el defensor del cuadro de Medellín, Diego Braghieri sabe que no será una tarea fácil enfrentar a la escuadra chilena y al resto de los equipos de la fase de grupos del torneo continental. “Sabemos que se nos viene un rival difícil al igual que todo lo que va a ser la Copa Libertadores, por algo estamos en estas instancia, trataremos de hacer un juego inteligente y sabemos que Colo-Colo se hace muy fuerte jugando de local. Creo que cuando agarremos bien fino la idea de juego, tendremos muchas armas para poder dañar a los rivales. La fase de grupos de Libertadores es complicada pero iremos siempre a buscar los 3 puntos o al menos el empate y en condición de local debemos hacer la diferencia”, finalizó el jugador de Atlético Nacional de Colombia en la antesala al duelo con Colo-Colo en el estadio Monumental David Arellano por el grupo 2 de la Conmebol Libertadores.