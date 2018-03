Dávalos, la supuesta estafa y su próxima formalización

Para el 28 de marzo y en el Juzgado de Garantía de Rancagua quedó fijada la audiencia de formalización de Sebastián Dávalos, hijo de la presidenta Michelle Bachelet, por la arista del caso Caval que investiga una supuesta estafa al empresario Gonzalo Vial. También se llevará a cabo la re formalización de Natalia Compagnon y Mauricio Valero, socios de Caval.

Así lo confirmó el fiscal regional, Sergio Moya, quien afirmó la calidad en la que se encuentra Dávalos y cuál fue una de las principales pistas que les llevó a pasar a esta etapa judicial.

“Está (siendo investigado) en calidad de autor del delito de estafa. Mauricio Valero señaló que la confección de los informes plagiados de Cochilco fue practicada por Sebastián Dávalos”, dijo, en alusión a la denuncia que presentó el hijo del dueño de Agrosuper, tras declarar que había pagado más de mil millones por esos documentos copiados.

La autoridad del Ministerio Público contó además que la defensa tanto del hijo como de la nuera de Bachelet fue advertida de esta formalización el día 16 de enero, luego de que se produjera la declaración del otro socio de Caval. En esa oportunidad, los abogados defensores, Fierro y Garafulic, habrían comprometido la entrega de una serie de antecedentes que liberarían a los imputados del “delito investigado”, y que desde el órgano persecutor les dieron plazo máximo hasta fin de ese mes. Sin embargo, Sergio Moya indicó a los medios que la defensa no compareció a las oficinas de la fiscalía.

“El día 31 de enero no se concretó la entrega de antecedentes, no se concretó la reunión –porque ellos pidieron suspenderla– y nosotros esperamos hasta el 15 de febrero, no obstante lo cual decidimos esperar dos semanas más, hasta el día de hoy para pedir la audiencia de formalización, y no hemos tenido ningún tipo de noticia”, explicó.

Por último, el fiscal Sergio Moya concluyó que esta decisión también se debe a que “los plazos de prescripción de este delito podrían cumplirse entre los meses de abril o mayo, por eso solicitamos la formalización”, agregando que “tenemos información de que a la época de los hechos investigados el señor Dávalos se presentaba como gerente de proyectos de Caval, que además la empresa contrató servicios a diversas personas naturales y jurídicas para supuestamente dar cumplimiento a las asesorías prestadas a Gonzalo Vial, y que varias de esas prestaciones no existieron o en definitiva se trataba de boletas que no tenían respaldo”.