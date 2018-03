Deudas previsionales: Profesores anuncian paralización al inicio de los Servicios Locales de Educación

Cerro Navia mantiene deudas previsionales con los profesores por más de 12 mil millones de pesos, por lo que los docentes advirtieron que si no son pagadas no se iniciarán las clases y esto impediría también el traspaso de los profesores a los nuevos Servicios Locales de Educación Pública.

La Ley de Educación Pública comenzará regir desde este 1 de marzo, iniciando así el proceso de desmunicipalización comenzando por 138 escuelas, liceos y jardines dependientes de los dos primeros Servicios Locales de Educación Pública (SLEP): Barrancas, que comprende las comunas de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado; y el Servicio Local Puerto Cordillera, que aglutina las comunas de Coquimbo y Andacollo.

Con esto se crea una nueva orgánica en la que existirá una Dirección de Educación dependiente del Ministerio de Educación y Servicios Locales a cargo de esta nueva institucionalidad central. Siguiendo en el organigrama se encuentra algunas jefaturas intermedias a cargo del funcionamiento operacional y curricular. Los directores de los liceos y profesores son el vínculo con las particularidades territoriales con las que contará el Servicio Local para funcionar y desarrollar nuevas propuestas de innovación y desarrollo educativo tendiente a responder a las necesidades específicas de los establecimientos educacionales.

El traspaso del actual sostenedor de los colegios de Cerro Navia, Lo Prado y Pudahuel al Servicio Local Barrancas, podría paralizarse por las deudas previsionales que se mantienen con los profesores y que ascienden a más de 12 mil millones, lo que mantiene la incertidumbre sobre este traspaso que se hará desde las municipalidades al Estado.

Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores explicó que “el Director Nacional de Educación Pública, Rodrigo Egaña, se reunió con nosotros el lunes. La asamblea rechazó su carta, porque era muy ambigua, no era un compromiso claro de solución de los problemas, sino solo menciones generales”.

En ese mismo sentido, agregó que “la asamblea de delegados y dirigentes de las tres comunas reunidas ayer resolvieron que si los problemas no están resueltos el lunes no se inician las clases. Esto será analizado y debatido mañana cuando los profesores entren a trabajar sin alumnos”, afirmó Aguilar.

Lo problemas que han surgido en la implementación de los primeros Servicios Locales es que no se consideraron las posiciones de los trabajadores de la educación, lo que ha generado que las particularidades sobre las relaciones contractuales que mantenían los docentes con los municipios no se hayan diagnosticado de buena forma.

Samuel Toledo, presidente comunal de Cerro Navia y coordinador gremial del territorio Barrancas, afirmó a Radio y Diario Universidad de Chile que “los problemas fundamentalmente tienen que ver con el cumplimiento de compromisos que la misma ley establece, por ejemplo, cuantiosas deudas donde Cerro Navia es la más afectada, porque se mantiene una deuda enorme con los trabajadores, producto del no pago de cotizaciones previsionales y derechos laborales que ascienden a 12 mil millones de pesos. La ley establece que el primero de marzo debería estar todo pagado por parte de los municipios y, como en Cerro Navia no tienen dinero, ellos lo que tendrían que haber hecho es solicitar al Ministerio de Educación que entregue los fondos para cumplir con esa obligación, cuestión que no ha ocurrido porque hay un proceso burocrático de elaboración de informes con las deudas para posteriormente validar esas deudas y recién ahí viene la entrega de recursos para cumplir con esas obligaciones, con lo que va a exceder el plazo del primero de marzo y podría demorar todo el primer semestre”.

Otro de los puntos que alegan los profesores es que se prometió que la planta docente que funcionó en las comunas piloto de los Servicios Locales durante 2017 se mantendría y se traspasaría a la administración del Estado, sin embargo “se han desvinculado profesores y se han realizado traslados entre establecimientos de forma arbitraria, en el caso de los asistentes de la educación aún no tenemos la información completa sobre despidos y traslados”, denunció Samuel Toledo.

Sumado a esto, en Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado existen convenios colectivos vigentes que “en el caso de Cerro Navia han sido incorporados dentro de los contratos, por lo mismo, serán respetados y traspasados a la administración del Servicio Local, sin embargo, en el caso de Pudahuel la municipalidad advirtió que serán revisados”, aseguró el vocero de los profesores y directivos del Servicio Local Barrancas.

Por otra parte, hay profesores que mantienen más de un contrato que lo vincula a más de un municipio dentro del Servicio Local, en estos casos los profesores afectados serán indemnizados por las horas que excedan las 44, ya que “son muchos los trabajadores que verán disminuidas de forma permanente sus remuneraciones, algo que la indemnización no soluciona”, profundizó Toledo.

La posición de los profesores recién fue conversada y discutida con la autoridad desde noviembre de 2017, lo que ha mantenido la incertidumbre desde que se inició el proceso de desarrollo de la implementación de la Nueva Educación Pública. La crítica de los docentes apunta a que no hay una abordaje claro de los problemas y que aún, a días de comenzar el año escolar, los educadores no tiene certeza de su condición laboral. En tanto, al 2020, se instalarán otros siete SLEP. En 2021 se realizará una evaluación antes de continuar la implementación de los 59 servicios restantes a 2025.