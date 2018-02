Formalizan denuncia contra Del Toro por plagio

A pocos días de la entrega de los Oscar, el director de cine mexicano fue demandado por el hijo del escritor y Premio Pulitzer, Paul Zinder, quien lo acusa de haber plagiado la historia de Let me hear your whisper (1969) en su película La forma del agua . Del Toro, en tanto, asegura que nunca ha leído la obra de Zinder.

Justo en el momento en que los miembros de la academia realizan votaciones para los Oscar, el director mexicano Guillermo del Toro fue denunciado por plagio.

El autor de la denuncia es David Zindel, el hijo del escritor y Premio Pulitzer, Pauil Zinder, quien presentó una querella formal contra Del Toro y contra Fox ante un juzgado de California. Zindel acusa al director mexicano de haber copiado la obra Let me hear your whisper que fue publicada en 1969 y de la que se hizo una versión para la televisión.

Let me hear your whisper narra la historia de una empleada de limpieza que trabaja en un laboratorio militar donde se realizan experimentos con animales. Allí conoce a un delfín encerrado en un tanque de cristal con el que entabla una comunicación. Cuando descubre que las autoridades planean deshacerse del animal, la mujer decide liberarlo en el mar.

Esta sinopsis coincide con la historia de <i>La forma del agua</i>, aunque Del Toro sitúa su cinta en el contexto de la Guerra Fría.

En un comunicado difundido en enero, David Zindel había mostrado su perplejidad: “No podemos creer que un estudio grande de Hollywood (Fox Searchlight) haya realizado una película que evidentemente deriva de la historia de mi padre, sin que nadie haya venido a pedirnos nuestra autorización”, explicaba.

De su lado, Del Toro se ha defendido alegando que jamás ha leído la obra de Zinder. “Nunca he leído o visto la obra. Nunca había oído nada sobre ella antes de hacer La forma del agua, ni tampoco alguno de mis colaboradores la mencionó jamás”, aseguró el mexicano.

La empresa Fox Searchlight, también se pronunció sobre esta denuncia considerando que se hace para denigrar la película en vísperas de los Oscar donde La forma del agua está nominada a 13 estatuillas.

“Las quejas están calculadas para coincidir con la votación de los Oscar y presionar al estudio para que se produzca una rápida resolución. Muy al contrario pensamos defendernos y defender la originalidad de la película”, expresó la empresa.

Según los documentos entregados en la corte estadounidense, Zindel espera obtener reparación por daños y perjuicios y una parte de los 77 millones de dólares que la película ha recaudado en taquilla.

Acusaciones en Francia

Hace unas semanas, el conocido director francés Jean-Pierre Jeunet (Amelie y Delicatessen) también había acusado al mexicano de copiar varias escenas para su película.

“La escena de la pareja sentada en el borde de la cama y que baila con los pies viendo una comedia musical en la tele, es tan copiado de Delicatessen que a veces me pregunto si Del Toro tiene una carencia de amor propio”, contó Jeunet al periódico Ouest France.

El director francés aseguró, sin embargo, que no demandará a Del Toro: “Prefiero que me copien a que me ignoren. No voy a hacer ninguna demanda, no es mi estilo. Pero Guillermo del Toro tiene bastante talento para hacer este tipo de cosas”, expresó Jeunet.

La escena de La forma del agua donde el monstruo y Elisa (Sally Hawkins) se encierran en una pieza que llenan de agua es bastante similar a una secuencia ya vista en Delicatessen (1991).