El homenaje que no fue: Carabineros suspende acto para Presidenta

Argumentando problemas de agenda, la Presidenta de la República Michelle Bachelet anunció que no asistirá a la ceremonia que este jueves se realizaría como homenaje en su honor por parte de Carabineros de Chile.

Precisamente la mandataria sería condecorada con una medalla de reconocimiento a su labor durante estos cuatro años al mando de la nación y a días de dejar el cargo.

El truncado acto de carácter privado se da en momentos en que la institución enfrenta un complejo escenario: la crisis por el millonario fraude perpetrado por miembros de la institución y los cuestionamientos al alto mando por el errático proceder en la investigación de la llamada Operación Huracán.

Fuentes de Carabineros indicaron que la actividad es de protocolo habitual, que se ha realizado siempre cuando un mandatario deja el cargo. Sin embargo, reconocieron que esta vez el homenaje generaba suspicacias después de los procesos judiciales que han afectado la imagen de la institución.

Al respecto, el diputado PPD Felipe Letelier aseveró que este tipo de acciones se da en un muy mal momento y que hasta podía ser interpretado como un reconocimiento a la Presidenta por no haber removido al general director Bruno Villalobos durante su mandato.

Para el integrante de la comisión que analizó el multimillonario desfalco al interior de la policía uniformada, esto no es más que una de las tantas maniobras comunicacionales realizadas últimamente por la institución y que pretenden lavar la imagen de un organismo cuestionado por la opinión pública.

“Este tipo de condecoraciones no le hace bien a nadie, menos a Carabineros, esta institución es muy inteligente para tratar de salir de las cuerdas y hace un sinnúmero de malabares comunicacionales. No es el mejor momento ni la oportunidad para este tipo de cosas, y ojalá aprendamos la lección para mejorar el organismo, no con cambios de imagen, si no con cambios de fondo en las instituciones”, afirmó.

El acto de homenaje a la Presidenta Michelle Bachelet también se conoció justo cuando el ex general director de Carabineros, Eduardo Gordon fue formalizado por eventual malversación de más de 21 millones de pesos en gastos de representación por parte del Departamento de Relaciones Públicas de Carabineros, en 2010 y 2011, mientras él estuvo al mando.

El séptimo Juzgado de Garantía de Santiago dictaminó este jueves la medida cautelar de arraigo nacional y firma mensual para el ex alto mando y para el retirado general Jorge Serrano.

El fiscal a cargo de la Investigación Jaime Campos explicó que durante su jefatura, Gordon entregó un vale vista a Serrano para devolver los montos objetados por Contraloría en una auditoría realizada a la institución uniformada. Gordon habría asegurado que el dinero pertenecía a sus ahorros, sin embargo el ente fiscalizador informó que se trataría de fondos de la misma institución, lo que configura el delito de malversación de caudales públicos.

Además, en la audiencia se dio a conocer que las irregularidades observadas en las cuentas de Carabineros involucran informes por donaciones en especies realizadas a organizaciones como la Teletón y el Hogar de Cristo, las que, según el persecutor, nunca fueron entregadas a tales instituciones, sino que fueron recibidas por funcionarios de Carabineros.

“Los imputados, en el ejercicio de sus respectivos cargos públicos, sustrajeron aproximadamente la suma de 21 millones 703 mil 191 pesos, destinando esos caudales al pago de regalos y obsequios a una funcionaria de Carabineros cercana al general Gordon, a familiares directos, así como también a fines ajenos a la institución policial”, dijo el fiscal Campos.

Se trata del primer ex general director formalizado en toda la historia de la Reforma Procesal Penal.

Eduardo Gordon fue la máxima autoridad de Carabineros durante el primer periodo presidencial de Sebastián Piñera y precisamente este martes, el futuro ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció una serie de modificaciones en la institución, que significarán mayores controles financieros, operativos y tecnológicos, incluyendo evaluación de gestión.

“Necesitamos hoy día iniciar un proceso de modernización que implique controles urgentes a la gestión de Carabineros, su sistema financiero y operativo. Esto significa un proceso de modernización como tarea de Estado que implica evaluar y mejorar la gestión del organismo”, declaró.

Andrés Chadwick realizó las declaraciones después de reunirse con el saliente Ministro de Interior Mario Fernández, quien no quiso pronunciarse sobre la formalización del ex director de Carabineros.