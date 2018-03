Sector estudiantil acusa incertidumbre en proyecto que pone fin al CAE

En noviembre pasado se esperaban novedades concretas por la eliminación del Crédito Aval del Estado, pero finalmente los anuncios se postergaron.

En el inicio de este 2018 el parlamento aprobó la reforma de Educación Superior, pero recién esta semana se confirmó lo que muchos esperaban, el ingreso del proyecto sobre el fin del CAE, el que se concretará el lunes en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Sin embargo su tramitación dejará varios puntos en incertidumbre.

Hasta ahora se desconoce si será el fin definitivo del crédito o un cambio en el método de pago para quienes cursan la educación superior, pero estos detalles se reservarán hasta dicha jornada, momento en que se podría dilucidar si es que el nuevo sistema quiere alejar a la banca.

La presentación se hará a seis días de que asuma el nuevo gobierno liderado por Sebastián Piñera, cumpliendo la ministra Adriana Delpiano con los plazos al límite.

El presidente de la FECH, Alfonso Mohor, recalcó que el panorama continúa generando incertidumbres, debido a que “nuestra demanda más central es fin a todo mecanismo de endeudamiento y un crédito. Ya sea con una tasa de interés menor a la que hay o no, lo que hace precisamente es precarizar las condiciones de muchos compañeros y compañeras que no necesariamente tendrán las condiciones después de estudiar”.

En ese mismo sentido, el dirigente estudiantil criticó el paso dado por el Gobierno sosteniendo que “nos parece una irresponsabilidad por parte de la Nueva Mayoría no hacerse cargo de la totalidad de la situación que sería presentar con antelación este proyecto, dándole a conocer a los distintos actores involucrados cuál es su contenido y haciéndose cargo después de la tramitación”.

El desconocimiento que se mantendrá hasta el lunes despierta la preocupación de distintos actores ligados a la educación. Jesús Redondo, miembro del Observatorio Chileno de Políticas Educativas (Opech) hizo hincapié en los vicios de los cambios del crédito. “El tema que no resuelve una posible eliminación de la ley de CAE a futuro es qué pasará con todos los deudores que hay ahora, ese tema no se resuelve porque ya están todos endeudados. Ese será un tema que golpeará fuerte porque hay mucha gente que debe mucho dinero y que no tendrá oportunidad de trabajo en lo que han estudiado con suficientes ingresos como para poder devolver razonablemente el crédito”.

El futuro del Crédito con Aval del Estado que hoy significa una deuda de 8.200 millones de dólares a la banca, vuelve a tomarse la agenda cuando en paralelo y según informó Radio Bío Bío, se definió al responsable de la División de Educación Superior en el Mineduc. Se trata de Juan Eduardo Vargas, quien rechaza modificar el CAE e incluso defiende este método de financiamiento junto con ser opositor de la gratuidad universal.

A ello se suma que en época de campaña, el futuro presidente planteó crear un sistema solidario con un sistema único de créditos para quienes estudien en instituciones acreditadas, descartando intervención de la banca. De igual forma, quienes se harán cargo del ministerio desde el 11 de marzo no deja tranquilos a los actores ligados a las demandas estudiantiles y el futuro de los avances en gratuidad y financiamiento.