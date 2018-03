Primer Servicio Local de Educación en paro por deuda de municipios

Los profesores de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado se encuentran negociando el traspaso al nuevo Servicio Local. Según informó Samuel Toledo, coordinador gremial del territorio Barrancas, no iniciarán las clases este lunes para sancionar las propuestas del Ministerio y sanear las millonarias deudas que mantienen las municipalidades con sus cuerpos docentes.

Desde antes que se aprobara el proyecto de nueva educación pública que los profesores de Cerro Navia han manifestado que el municipio mantiene a su planta docente con una deuda millonaria. Dicha comuna junto a Pudahuel y Lo Prado serán parte del nuevo Servicio Local de Educación Pública, Barrancas que comenzó a operar desde el primero de marzo.

Los profesores de los tres municipios al ver que sus demandas no fueron acogidas en la discusión legislativa, ni tampoco durante el tiempo que ha durado el traspaso a la nueva orgánica ministerial, optaron por anunciar que no comenzarán a trabajar si su situación laboral no está resuelta antes de que este cambio estructural, que se encuentra realizando el país y que tiene como piloto a estos profesores, se haga respetando sus derechos.

La deuda de los municipios con los maestros es de 12 mil millones de pesos y la comuna que más abulta esta cifra es Cerro Navia. Dicha cifra contempla las lagunas previsionales que se han generado por no pago de imposiciones, derechos laborales, bonos, caja de compensación, Colegio de Profesores, entre otros.

Marcelo Segura, el director del Servicio Local Barrancas ha estado abierto a la negociación y ha respondido favorablemente a los profesores exponiéndoles su voluntad de pagar la deuda que mantiene con los docentes los municipios.

Según explicó Samuel Toledo, presidente comunal de Cerro Navia y coordinador gremial del territorio Barrancas, a Radio y Diario Universidad de Chile, el Ministerio a través del SLEP “se comprometió a pagar la deuda en dos etapas. La primera tendrá un aporte de 1300 millones en que priorizarán a los trabajadores saldando remuneraciones impagas, Colegio de Profesores, caja de compensación, bonos comprometidos, beneficios, etc. Mientras que en la segunda, se avanzará en las lagunas previsionales con un aporte de 10 mil millones”.

Asimismo, Samuel Toledo, representante de los profesores de Barrancas, dijo que la negociación tendrá como segundo punto el respeto de los derechos laborales de docentes y esto se realizará en jornadas en que abogados apoyarán la discusión. En la misma línea y en su puesta en marcha, el Servicio Local ha recontratado a profesores que habían sido desvinculados por el municipio e incluso restablecido en sus funciones a docentes que de forma arbitraria fueron cambiados de establecimiento.

Según expresó el líder de los profesores “incluso los profesores debieron hacer cartas para que a sus colegas los restablecieran en sus funciones y quienes habían sido trasladados y vulnerados pudieran retomar sus funciones en sus antiguos puestos de trabajo”.

Samuel Toledo denunció que el alcalde Mauro Tamayo “ ha amenazado y presionado a los directores de los colegios”, esto para que depongan su postura frente a los abusos cometidos por el municipio y la negativa de dialogar sobre el tema. Asimismo, el edil ha enviado mensajes forzando a los directores a no continuar con la movilización.

Dichos actos serán expuestos en la carta que los profesores deben contestar a la autoridad ministerial que representa a la nueva orgánica que entra en vigencia este 5 de marzo, día en que se inicia el año escolar en nuestro país. Por lo mismo, los profesores de Cerro Navia, Pudahuel y Lo Prado, no asistirán a su primer día de clases, sino que se dedicarán a discutir, sancionar y responder la carta que Marcelo Segura les entregó con las propuestas.

En contraste a la versión del líder gremial, el Alcalde Mauro Tamayo a través de un comunicado de prensa expresó: “estamos muy contentos con esta noticia, porque nos tenía preocupados el paro anunciado por los profesores, pero hasta el momento más del 90 por ciento de las escuelas nos han confirmado que se encuentran en pleno funcionamiento para las clases de este lunes, con sus equipos técnicos, asistentes de la educación y docentes a disposición de las familias de Cerro Navia”.

A lo que sumó:“es importante señalar que en educación no podemos detenernos un día, no se puede privar a nuestros niños del espacio principal de educación como son las escuelas. Así es que reitero el llamado a los padres y apoderados a traer a sus niños este lunes 5 de marzo, puesto que vamos a estar esperándolos para recibirlos con los brazos abiertos”.

Mañana los docentes dirán si se da inicio al año escolar 2018 o las demandas por sus derechos laborales se toma la jornada de este lunes.