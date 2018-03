Mirosevic: “Se necesitan votos en el Congreso para acabar con discriminación”

El Oscar obtenido por Una mujer fantástica marca un hecho histórico para el país: el primer galardón de la academia para una película chilena en la categoría de habla no inglesa. Sin embargo, más allá de la estatuilla, es la trama transexual del largometraje la que ha despertado especial interés.

Y es que la transexualidad es un tema poco explorado, y aún con mucha resistencia por parte de algunos sectores conservadores. Por eso a algunos les extrañó que todos se subieran al carro de la victoria, independientemente del sector político al que pertenecieren.

Al enterarse de la obtención del Oscar, el presidente electo Sebastián Piñera expresó a través de su twitter sentirse emocionado y orgulloso, a lo que las reacciones no tardaron en llegar.

Una de ellas provino del diputado del Partido Liberal Vlado Mirosevic, quien escribió en la misma red social: “Me parece que no es momento de celebración para aquellos que se han opuesto a legislar en favor del respeto a la dignidad de la comunidad trans en Chile. Un poco de respeto”.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el legislador del Frente Amplio sostuvo que el hecho de que un integrante de Chile Vamos celebre la estatuilla, es paradójico, incluso, constituye una falta de respeto.

“Cuando hay un triunfo como este en el Oscar, todo el mundo aplaude pero lo que se requiere aquí no son aplausos ni tweets, lo que se requiere aquí son votos en el Congreso para terminar con la discriminación que hoy está consagrada en la ley y que impide a las personas trans hacer un trámite que tiene que ser simplificado y que debe respetar la dignidad de cada persona. Desde este punto de vista, que Sebastián Piñera celebre en Twitter pero sin embargo, su coalición vote en contra en el Congreso, me parece una paradoja e incluso una falta de respeto”, afirmó.

A raíz del logro del largometraje protagonizado por Daniela Vega, el tema de la igualdad de género nuevamente se pone en el tapete. Para Mirosevic esto es positivo, sin embargo no deja de lamentar el hecho de que una película deba ganar el Oscar para que se genere una discusión, e incluso, una disposición por parte de algunos parlamentarios a legislar.

“Es tremendamente lamentable que luego de una noticia como esta, histórica para Chile, algunos recién se dispongan a legislar. Obviamente me hubiese gustado que fuera una disposición de mucho tiempo atrás, pero ellos en el Senado –y me refiero a Chile Vamos- fueron más bien un tapón para que la ley de igualdad de género avanzara, estuvo mucho tiempo frenada la discusión, pero bueno, de todas maneras me parece bien que hoy cambien de opinión. Ojalá sea algo auténtico y no mera hipocresía”.

La Ley de Igualdad de Género fue aprobada por la Cámara de Diputados en enero pasado y se encuentra en tercer trámite constitucional. El senador RN Andrés Allamad dijo la mañana de este lunes para Tele13 Radio que ve muy difícil el despacho de la iniciativa antes del recambio en el Congreso.