Nueva Constitución

Señor Director:

De manera natural luego de 17 años de dictadura, me parecía pertinente que entre las expectativas más sentidas de quienes luchaban en esos años contra el régimen militar, era el cambio de la Constitución por una que fuera la expresión de una supuesta democracia.

Para ello se requería, análisis, tiempo, decisión, levantamiento de propuestas y una voluntad política que supuestamente ya al votar por Aylwin constituía una condición suficiente para el trabajo en esa línea, independiente de lo que pudiese demorar un hito de ese tipo.

Pero me parece que 28 años de retraso, es un tiempo muy excesivo. A lo que se suma que sea a menos de una semana en que el Gobierno deje el poder.

En la lógica de las cuestiones racionales, debería haber ocurrido el envío al Congreso no más allá del año 2015 en esta misma fecha, teniendo claro que había un tiempo importante precedente como para haber avanzado en esa dirección. La envergadura de ese cambio no requiere dejar sólo la “bala pasada” al Congreso, sino que un gobierno que esté por detrás dando impulso, atributo que no creo sea prioridad del que comienza el próximo domingo.

Del gobierno que está por terminar, creo que serán pocos los que permanezcan en Chile y mucho menos quienes estén dispuestos a encabezar en primera línea lo que demanda el conseguir una nueva Carta Fundamental. En este sentido y al respecto me gustaría que la historia me indique que estoy equivocado, veo que es una vergüenza y extemporáneo el anuncio realizado desde el gobierno, ni siquiera visto como un legado casi en el momento en que el corazón deja de latir.

Aunque se trate de esgrimir argumentos que justifiquen la reacción tardía, lo cierto es que no los hay en tiempos en que la crisis de desconfianza abunda.