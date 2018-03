Plan Marshall: La errada idea de Piñera para La Araucanía

El segundo mandato de Sebastián Piñera ya levanta polémicas por sus dichos y futuros planes. Uno de los que llamó la atención fue el anuncio de una especie de Plan Marshall que propuso como solución para enfrentar ‘el terrorismo’ en la región de La Araucanía. En los dichos expresados a Univisión habló que se trata de una zona muy empobrecida y atrasada.

Desde el punto de vista histórico, el conocido plan Marshall fue una iniciativa de Estados Unidos para ayudar a Europa tras la Segunda Guerra Mundial. Ante el desolador panorama europeo y la nula posibilidad de comprar en Estados Unidos, se configuró un plan para 16 países apuntando al rescate económico impulsado por el estadounidense George Marshall, con el fin de ayudar en la reconstrucción de los países afectados por la posguerra.

El historiador mapuche, Fernando Pairicán en conversación con radio y diario Universidad de Chile describió los dichos de Piñera como una “Analogía histórica un poco forzada. Él suele utilizar analogías históricas que no corresponden”.

En el caso hipotético de dar pie al plan estadounidense y que este sea acompañado por una reforma agraria, el estudioso aseguró que podría ser opción para reexaminar la propiedad de la tierra “en ese ámbito, una reforma agraria para solucionar la demanda mapuche no me parece errada, de hecho creo que la propiedad en la tierra es el debate que nadie quiere hacerse cargo”.

Pero dejando los supuestos escenarios de lado, el abogado Eduardo Saffirio concluyó que los dichos de Piñera no son a lugar. “El plan Marshall fue una tremenda operación para rescatar a un continente destruido por dos guerras mundiales, Europa no se recuperó nunca, esa es la verdad, pero también estuvo la inflación, la crisis del 29, etcétera. Entonces, son estas típicas frases absurdas. Han inventado otra serie de tonteras y espero que este tipo de tonteras de Piñera no forme escuela en la centroizquierda”.

Independientemente de los cuestionamientos, el diputado DC Mario Venegas precisó que más allá de la reacción y otro tipo de detalles se debe conocer lo que hay detrás de la propuesta. “Lo que es claro para todos los que vivimos y somos parte de la región es que el Estado tiene que hacerse cargo de este problema, que la región de La Araucanía está postergada y no tratada como corresponde”.