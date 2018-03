Sebastián Piñera y Ponce Lerou entre los más ricos del mundo, según Forbes

Chile Vamos ya va despidiéndose de su papel opositor y de a poco se va instalando en La Moneda. Jacqueline Van Rysselberghe animó la vocería de su conglomerado esta semana, la última desde fuera del palacio. Fue ese el escenario para esbozar sus últimas críticas en contra del gobierno de la Nueva Mayoría: “Los efectos de la reforma tributaria produjeron un estancamiento de la economía donde se generó no solo una falta de crecimiento, sino que una depresión de los empleos y los sueldos”.

Verdadero o falso, lo cierto es que uno que no supo de depresiones, ni de falta de crecimiento ni menos de una baja de sueldo fue Julio Ponce Lerou. El monarca del litio chileno, propietario de un 29 por ciento de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) se instaló en el recién publicado ranking Forbes como el segundo chileno más rico del país junto a Horst Paulmann, con una fortuna avaluada en US$4.800 millones.

Son once los chilenos y chilenas que aparecen dentro del ranking que contempla aquellas personas con una fortuna superior a los mil millones de dólares. La primera plaza nacional la ocupa la viuda de Andrónico Luksic, Iris Fontbona. Después de Ponce y del dueño de Cencosud aparecen Álvaro Saieh, controlador del grupo Copesa (US$3.200 millones) y el futuro mandatario Sebastián Piñera (US$2.800 millones).

El boom del litio, empujado por el avance de tecnologías que lo requieren para su funcionamiento, aumentó en unos US$500 millones la cuenta del cuestionado empresario y yerno de Augusto Pinochet, Ponce Lerou. Además, a mediados de enero, el Estado chileno cerraba un acuerdo entre Corfo y la minera no metálica para la extracción del mineral en el Salar de Atacama por un plazo que vence en 2030.

Ese trato es uno de los factores que debiesen ser cuestionados, según señala Hugo Fazio. El economista y autor del libro Mapa actual de la extrema riqueza en Chile cree que Ponce Lerou no ha pagado ningún costo luego de los escándalos que vincularon a su empresa con el financiamiento irregular (y transversal) de la política: “Este ranking muestra una realidad que indica que hay un grupo de chilenos, no muy numeroso, que tiene un nivel de riqueza elevado y que lo aumentó considerablemente el último año, a pesar de que el curso de la economía fue bastante bajo. El caso de Julio Ponce lleva a un tema de fondo: quién es Julio Ponce y de dónde sale su riqueza.Otra pregunta que hay que hacerse es por qué Julio Ponce sigue siendo controlador de SQM. El país no ha tomado ninguna medida para terminar con ese hecho, que es negativo. Es un fenómeno de acumulación de riqueza que comenzó desde el periodo de la dictadura con el hecho de que este ciudadano era yerno del dictador. Eso pone en el tapete este convenio Corfo-SQM. Él sigue siendo uno de los accionistas principales de la empresa. En la práctica es un acuerdo Corfo-SQM-Julio Ponce”.

Una opinión similar es la que plantea la periodista María Olivia Mönckeberg, autora del libro El saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile y de distintos textos asociados a las grandes fortunas chilenas. La académica de la Universidad de Chile cree que este nuevo impulso de Ponce Lerou dice relación con la blanda legislación y justicia aplicada en casos de delitos de cuello y corbata y con las facilidades que se otorgan a la privatización de los recursos naturales: “El litio debería ser de todos los chilenos y ahí, a mi modo de ver, hubo una oportunidad para, a la luz de todas las situaciones complejas y todo este financiamiento espúrio a la política, haber generado una decisión mucho más fuerte para que este personaje -que se benefició con las privatizaciones- no siguiera ganando la plata a costa de lo que es el patrimonio nacional. Lo fuerte del asunto es que esto se ve en diferentes planos, porque como la legislación a los delitos de cuello y corbata es una legislación blanda, muchos de los juicios se están arreglando. Ponce Lerou ni siquiera fue a declarar por el caso de las boletas, y eso que las coimas volaban”.

Pero la directora del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile no se queda ahí. La figuración de Sebastián Piñera, a su parecer, también abre una serie de cuestionamientos y asoma como un ejemplo más de la grave concentración del ingreso que defiende Chile: “Otro caso es el de Piñera. Ahora se habla de que está haciendo sus fideicomisos, ha hecho reparticiones con sus hijos, pero en el fondo eso sigue siendo la fortuna de Piñera y su familia. Vamos a ver todos los conflictos de interés que se le puedan cruzar mientras sea gobernante. Esto no puede ser una señal del buen estado de la economía chilena, es una señal de concentración del ingreso. No me imagino cómo va a enfrentar el gobierno de Sebastián Piñera problemas como el de la distribución del ingreso”.