Fiscales acusan daño a la institución por designación de Toledo como notario

“Estamos complicados y un poco asombrados porque entendemos que esto no es una buena señal”, señaló el vicepresidente de la Asociación de Fiscales, Mario Carreras, respecto de la designación del ex fiscal del caso Caval, Luis Toledo como notario en la comuna de San Fernando.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Carreras añadió que “si bien es cierto que no desconocemos que Luis Toledo pueda tener los méritos suficientes para el cargo, estéticamente no se ve bien y es difícil explicarle a la ciudadanía cómo el fiscal que investigó al hijo de la Presidenta es designado en un cargo por ella misma”.

A juicio del dirigente gremial, “el gobierno que va saliendo, ni el ex fiscal Toledo son los más dañados con esta situación, los que realmente quedamos perjudicados somos los fiscales y la institución. Además, le hace un flaco favor al Fiscal Nacional, porque seguimos en nuestros cargos y con razón se nos puede criticar”.

Para Carreras, “lo que nos preocupa es que día a día luchamos por la independencia en nuestro trabajo, porque no se nos controle en demasía respecto de nuestras decisiones y la verdad es que ocurren situaciones como ésta y no tenemos cómo defenderlas y las críticas nos afectan a todos”.

Asimismo, considera que las suspicacias que surgen respecto de la investigación que realizó Toledo en el caso Caval son justificadas, “cuando se lanzan frases en contra de la probidad de nuestro trabajo generalmente las criticamos, pero con esto, ahora no tenemos como despejarlas y el manto de duda está”, sentenció.

Mauricio Daza: “Luis Toledo puso por delante el interés personal por sobre el general”

Para el abogado querellante en causas de financiamiento irregular de la política, Mauricio Daza, la designación de Luis Toledo como notario “es impresentable porque se pone en tela de juicio la credibilidad del Ministerio Público”.

A juicio de Daza, “el ex fiscal Toledo tuvo a su cargo la investigación del caso Caval, periodo en el cual no hubo avances sustantivos en el proceso” y agregó que “acá no ha primado el interés público, se le ha puesto en segundo plano y se ha afectado la credibilidad de las instituciones del Estado”.

En ese sentido señaló que “tanto la Presidenta y en especial el ex fiscal Toledo, pusieron por delante el interés privado por sobre el general y esto tiene que llevar a reflexionar respecto del sistema de designación de fiscales y de notarios”.

Mauricio Daza tuvo palabras también para el rol del Fiscal Nacional Jorge Abbott y aseguró que él “es responsable también del descrédito que posee hoy el Ministerio Público al terminar por anticipado las causas que tienen que ver con financiamiento irregular de la política”.

En tanto, en horas de la tarde la Tercera publicó que personeros del Ministerio de Justicia, debieron retirar el decreto 230 que se había ya enviado a Contraloría para su toma de razón el viernes 2 y en el que se nombraba como notario de San Fernando al ex defensor de la región de O’Higgins, Alberto Ortega. El decreto fue reingresado al ente fiscalizador, bajo el mimso número pero con el designación de Toledo para el cargo.

Consultadas al respecto, fuentes de Contraloría confirmaron que el retiro de un decreto antes de la toma de razón es una práctica bastante común y que el ministro de justicia entrante, Hernán Larraín, podría retirar todos los nombramientos pendientes.