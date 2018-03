Haitianos denuncian discriminación de la PDI en su ingreso a Chile

Representantes de la comunidad haitiana en el país denunciaron que durante las últimas semanas decenas de sus compatriotas han sufrido tratos discriminatorios en el aeropuerto de Santiago, por parte de la Policía de Investigaciones.

Así lo denunció Lyné Francois, encargado de asuntos sociales de la Organización Sociocultural de los haitianos en Chile, quien precisó que uno de los problemas que acusan sus compatriotas es el mal trato y la desinformación que reciben en la zona de desembarque.

“En el último tiempo han empeorado los problemas que a menudo tienen las personas con la Policía de Investigaciones, cuando llegan los dejan a un lado y deciden arbitrariamente si les permiten entrar al país. Hace unas semanas comenzaron de nuevo con esta práctica de decir que faltan antecedentes o que no cumplen con los requisitos de ingreso, lo que a mí no me queda claro”, afirmó.

Desde el Servicio Jesuita a Migrantes, quienes se mantienen alerta por las condiciones que reciben los haitianos en Chile, dijeron que “existe una disparidad en los criterios, creemos que está directamente relacionado con el vídeo que se mostró la semana pasada del avión con personas de Haití”, aseveró Michelle Viquez, directora Área Social del servicio.

Desde la Policía de Investigaciones, en tanto, anunciaron que ayer martes se reembarcó a 167 de los 169 haitianos que permanecían retenidos en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Desde el pasado viernes 2 de marzo, los inmigrantes de la nación caribeña permanecían pernoctando en la zona internacional, con la imposibilidad de moverse del lugar, sin acceso a duchas ni ropa para cambio.

La especialista en migración y académica de la Universidad de Santiago de Chile, Doctora Daisy Margarit, afirmó que la retención de personas provenientes del país antillano en el terminal aéreo contrasta radicalmente con las medidas de fiscalización que se les aplican a otras poblaciones extranjeras. A su juicio, esto se debe a las facultades discrecionales con las que cuenta la PDI para regular el acceso, las que les permiten a los funcionarios de la policía determinar, bajo su propio criterio, con qué grado de acuciosidad realizan la revisión de ciertos documentos. “Cuando las deportaciones están dirigidas solo hacia personas de una nacionalidad constituyen un claro caso de discriminación y evidente violación a sus derechos humanos mínimos”, afirmó.

Cabe destacar que un reciente artículo del medio estadounidense El nuevo Herald, se denunció el maltrato laboral que reciben cientos de los residentes haitianos en Chile, inmigración que ha aumentado en los últimos 5 años.

A esto se suma que desde el pasado lunes, la aerolínea LAW ha suspendido por 15 días los vuelos desde Puerto Príncipe a Santiago, ante el gran número de sus pasajeros que ha sido declarado inadmisible por las autoridades policiales chilenas.