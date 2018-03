Mahmud Aleuy deja La Moneda con duras críticas por su débil actuar frente a Carabineros

El diputado independiente Sergio Espejo calificó como un fracaso la gestión del Ejecutivo y su respectiva autoridad civil, quien tiene la tarea de esclarecer las irregularidades y responsables en la gestión de inteligencia de Carabineros en la llamada Operación Huracán.

El parlamentario apuntó al subsecretario del Interior Mahmud Aleuy, que este martes fue reprochado por el Fiscal Nacional, Jorge Abbott. A través de un texto, preparado por la máxima autoridad persecutora, le recordó a Aleuy la autonomía de los fiscales para investigar y, a la vez, cuestiona a Interior por su falta de reacción frente a actuaciones de Carabineros, tanto de Temuco como del alto mando de la institución.

Espejo precisó que la pugna entre la autoridad ejecutiva y persecutora traspasó los límites personales, convirtiéndose hace tiempo en un problema irresoluto entre instituciones.

“Ha quedado establecido que el Gobierno no controla a Carabineros, ni tiene las facultades para ejercer una adecuada supervisión, estos son conflictos entre instituciones, donde yo espero que el próximo mandato remueva al alto mando, además de modernizar la institución sometiéndola a los controles ciudadanos, de gestión, que son fundamentales para preservar la calidad y la confianza de las personas”, afirmó.

Consultado sobre esta alineación entre Mahmud Aleuy y el alto mando de Carabineros, el diputado Sergio Espejo precisó que más bien, lo que está haciendo el subsecretario es intentar proteger al Gobierno de las acusaciones por irregularidades en la investigación en el caso Huracán.

El texto respuesta de Jorge Abbot, suma el cuestionamiento al proceder de Carabineros de Temuco el 26 de enero, cuando impidió la entrada al persecutor Cristián Paredes. El Fiscal Nacional calificó este hecho como algo parecido a los “ejercicios de enlace” propios de los años 90, criticando la falta de reacción de la autoridad ejecutiva a cargo de la policía uniformada.

En este sentido, el parlamentario indicó que se exagera un poco al utilizar este tipo de expresiones, sin embargo, precisó, esto demuestra que la dirección de Carabineros no está subordinada a ninguna subsecretaría.

“Me cuesta imaginar que este conflicto entre la Fiscalía Nacional y la subsecretaría del Interior tenga alguna escalada en el tiempo, salvo que las nuevas autoridades no comprendan la responsabilidad que tienen. Al futuro subsecretario Ubilla y al mandatario electo, los he escuchado que actuarán con plena firmeza en este caso. El Gobierno de Michelle Bachelet le ha entregado en bandeja de plata no solo un problema, sino que también la oportunidad para ejercer liderazgos que debió haber realizado este”, subrayó.

Para el parlamentario, este tipo de pugnas institucionales no hace más que deteriorar la imagen de la policía uniformada ante la ciudadanía y deteriorar su tarea de prevenir el delito, por lo que, según indicó Espejo, esto debe ser corregido a la brevedad en el próximo mandato llamando a retiro al alto mando del organismo y reestructurarando sus mecanismos de control interno.

Este jueves por la tarde, Rodrigo Ubilla volverá al mismo puesto que ocupó hasta el 7 de marzo del 2014 durante la primera administración de Sebastián Piñera, ocasión en que fue reemplazado por el actual subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, primera de las autoridades de la administración Bachelet en abandonar Palacio y convertirse en un ciudadano más.