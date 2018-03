Máximo Pacheco es el nuevo miembro del Directorio de TVN

En la votación de esta tarde en el senado, el ex ministro de Energía obtuvo un apoyo transversal con 31 votos a favor, 5 en contra y ninguna abstención.

“Es un honor que la Presidenta Bachelet me haya propuesto para este cargo (…). Por mi formación, vocación y trayectoria profesional, me siento muy comprometido con el desafío de contribuir al desarrollo de nuestras empresas como también de tener empresas estatales que sean exitosas y sustentables, como ya me tocó vivir en Codelco y en ENAP”, señaló quien fuera el titular del Ministerio de Energía hasta el 2016.

“Sabemos que TVN y la industria televisiva en general pasan por un momento de profundas transformaciones que ponen a prueba el diseño y definición de las alternativas en todas sus áreas, tanto las plataformas informativas como de entretención. Dedicaré mis mayores esfuerzos y todas mis competencias a conocer por dentro al canal y a sus equipos, con el fin de contribuir con mi experiencia profesional a su fortalecimiento”, añadió el economista.

Su nombramiento le permite estar en el cargo por un periodo de seis meses, los que podrían ser renovados durante el gobierno de Sebastián Piñera, dado el nivel de aprobación que su nombre general en las filas de la coalición pronta a asumir el gobierno.