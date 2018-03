Senado decide competencia de Contraloría en caso pensiones DGAC

En una audiencia especial ante el Senado, el ministro de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, y el contralor Jorge Bermúdez expusieron sus argumentos para resolver la contienda de competencia para conocer la solicitud de traspaso desde las AFP a Capredena de los funcionarios de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y para ello presentaron una acción judicial ante el 29° Juzgado Civil de Santiago.

El Senado no conocía de un conflicto entre dos entidades estatales para resolver un asunto, desde el año 2000, oportunidad en la que se vieron enfrentados también el órgano contralor con una Corte jurisdiccional. En la sesión de ayer, la Cámara Alta falló a favor de la Contraloría General de la República como el ente facultado para la interpretación de las leyes y, en este sentido, el órgano fiscalizador emitió un dictamen señalando que los trabajadores aludidos no cumplen con los requisitos para el traspaso.

Esta decisión del Senado no resuelve la situación de los funcionarios de la DGAC, sino que designa que es Contraloría el órgano competente para establecer una solución a la petición de dichos trabajadores.

El Contralor Jorge Bermúdez expuso sus argumentos haciendo hincapié en el daño al patrimonio fiscal que podría causar el mentado traspaso y que ascendería a 123 mil millones de pesos, ya que el sistema de Cepredena y dipreca no es de reparto, sino de origen fiscal.

“Creemos que se debe reparar el daño previsional de estas personas, pero no generando privilegios en un sistema que ya es oneroso. Debe solucionarse a través de los poderes colegisladores (…) La facultad de dirimir en este caso es de la Contraloría porque entre sus funciones está el interpretar la ley, rol que le es exclusivo (…) Ante la pregunta ¿cuándo intervienen los tribunales?, éstos deben hacerlo cuando deben controlar lo que hace la Contraloría, impugnando sus dictámenes; cosa que en este caso no ha pasado”, señaló el jefe del entre fiscalizador.

Por su parte el ministro Sergio Muñoz aludió a que en la práctica no existe contienda de competencia alguna, pues en realidad lo que se está discutiendo es “que ninguna de las dos tiene la competencia, sino que un tercero imparcial”. En relación al argumento financiero esgrimido por el Contralor, el magistrado señaló que “este no es un problema económico, es un problema jurídico (…) La lucha del hombre ha sido siempre contra la autoridad para que se respeten sus derechos y en nuestro país no ha sido la excepción. Lo más importante dentro del Estado no son las autoridades, son las personas, es cómo reconocemos derechos pero no podemos verlos por las consecuencias (…)”.

La votación del Senado se dirimió por 16 votos a favor y 12 en contra de acoger la contienda planteada por el organismo fiscalizador.

Andrés Pérez, presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios de la DGAC, expresó su frustración luego que el Senado respaldara la competencia de la Contraloría y no de los tribunales para determinar el sistema de pensiones que los rige. “Es una bofetada para el Poder Judicial, porque este acuerdo político transversal señala que los funcionarios de la administración pública no tenemos el derecho de recurrir a la justicia (…)y si no somos escuchados por la justicia, tenemos el pleno derecho de recurrir a la Corte Interamericana de derechos humanos”, finalizó el dirigente.