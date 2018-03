Caval: procedimiento abreviado para Chadwick

En el Juzgado de Garantía de Rancagua continúa en marcha el juicio del caso Caval escribiendo un nuevo capítulo este jueves. La instancia comenzó con una solicitud presentada por la defensa de la nuera de Michelle Bachelet, Natalia Compagnon en la que pedía la inhabilidad para los fiscales Sergio Moya y Emiliano Arias por amenazas y violación de secreto, esto porque Compagnon acusó que los persecutores le ofrecieron ir a un juicio abreviado a cambio de no formalizar a su marido Sebastián Dávalos.

Pese a la solicitud, el fiscal Arias se mostró tranquilo y según trascendió en los medios manifestó que no le preocupan las querellas presentadas.

Dentro de los puntos que marcaron una nueva instancia en los tribunales de la Región de O’Higgins, se aceptó realizar un procedimiento abreviado contra el síndico de quiebras Herman Chadwick quien conocerá su sentencia el próximo 13 de marzo. El procedimiento se admitió a cambio de reconocer los delitos tributarios y las ventajas indebidas, actos por los que arriesga una inhabilidad por al menos ocho años.

Luego de esta determinación Herman Chadwick insistió en su inocencia, agregando su lamento por “no haberlo hecho en un juicio oral pero por el desgaste, daño y dolor que hemos tenido durante estos tres años, con un proceso que ha sido injusto y que tuvo inicios espurios, he decidido aceptar este juicio abreviado y poder recomenzar mi vida en forma y volver a trabajar tranquilo como abogado en mi oficina”.

El fiscal Emiliano Arias describió la situación de Chadwick manifestando que “tenemos una aceptación de procedimiento lidiado y el acusado ya está condenado. Lo que falta, en definitiva, es saber la cuantía de la sanción”.

Respecto a otros avances del caso Mauricio Valero, quien figuraba como socio de Compagnon, aceptó la suspensión condicional con lo que deberá pagar 5 millones a la Fundación Down de Rancagua y disolver la empresa Caval.

A la salida del juzgado de Garantía, Valero calificó la decisión como fantástica agregando que Caval “ya no es una sociedad, son dos personas y hoy no existe esa sociedad. Esto ha sido un instrumento de muchos para hacer daño a un gobierno y me tocó, lamentablemente, estar en medio de esta historia que no me interesa, no tengo ninguna atracción y todo lo contrario, aversión al mundo político”.

Finalmente se fijó la audiencia de preparación del juicio oral contra Natalia Compagnon, Mauricio Valero y Cynthia Ross para el próximo 9 de abril.