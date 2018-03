“Del Dicho al Hecho”: Presidenta cumplió con 56 por ciento de sus promesas de campaña

Una nueva ley de reparación para los ex presos políticos, reforma a la Justicia Militar, normativa para dar mayor protección a pescadores artesanales, un nuevo Código de Aguas y modificaciones a la Ley Reservada del Cobre, fueron algunas de las promesas que realizó la Presidenta Michelle Bachelet en su programa de Gobierno, pero que no se concretaron en estos cuatro años de mandato.

Así lo dio a conocer la Fundación Ciudadano Inteligente en su estudio denominado “Del Dicho al Hecho”, el que analizó el grado de cumplimiento de sus compromisos legislativos asumidos.

El estudio, además, busca dar información que empodere a la ciudadanía en el ejercicio de su derecho a exigir el cumplimiento de las promesas realizadas por sus representantes, fortaleciendo su capacidad de fiscalización y control de gestión.

La subdirectora de la ONG, Colombina Schaeffer precisó que de las 172 medidas aseguradas en campaña, sólo 75 se transformaron en ley.

“En el ámbito de los Derechos Humanos habían muchas promesas sobre reparación a víctimas de la dictadura, ex presos políticos, sin embargo ninguna vio la luz, incluso como proyecto de ley. También en esta materia no se cumplió con una nueva regulación de las fuerzas policiales en el contexto de la reunión de los ciudadanos, una reforma a la Ley Antiterrorista y pueblos indígenas, como un reconocimiento constitucional, la creación de estatutos especiales de autonomía o el mismo ministerio de Asuntos Indígenas”, afirmó.

Otras materias que resaltan en el informe de la Fundación Ciudadano Inteligente sobre promesas que no fueron concretadas por la Presidenta Michelle Bachelet, se encuentran la de legislar por una mayor protección a los pescadores artesanales, evaluación a la cuestionada “Ley Longueira”, eliminación de la pesca de arrastre y la inclusión de estos trabajadores en el sistema de seguridad social, es decir, incorporarlos a un sistema de salud laboral, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.

En cuanto a temas de defensa, también hubo un nulo avance, especialmente en las modificaciones comprometidas a la Ley Reservada del Cobre y el nuevo financiamiento de la Defensa Nacional. En materia de reforma a la Justicia Militar, no hubo avances en cuanto a restringir su competencia en causas con civiles involucrados.

Entre los compromisos legislativos que no fueron cumplidos en materia de minería resaltan las mayores atribuciones anunciadas para COCHILCO, incrementando la inversión estatal en proyectos, la revalorización de la Empresa Nacional de Minería (ENAMI) y el perfeccionamiento del Sistema de Concesiones Mineras.

Respecto de la cultura, el estudio señala que se logró un 62 por ciento de cumplimiento de las iniciativas legales prometidas durante la campaña. Así, la puesta en marcha de una nueva política nacional de museos, para lograr financiamiento y mejorías de la gestión y contenidos, alcanzó un 90 por ciento. Sí se cumplió a cabalidad la modificación del Consejo Nacional de Televisión, incorporándolo al Ministerio de Cultura y Patrimonio, ampliando sus atribuciones, manteniendo su rol de regulador de la TV y enfatizando su rol de fomento de la calidad de la industria televisiva, tanto a nivel de TV abierta como la pagada, regional y comunitaria. En el otro espectro del cumplimiento, quedó la promesa de perfeccionamiento de la legislación y fiscalización del cumplimiento de los derechos laborales aplicables a los distintos sectores de la cultura, ya que no se logró ningún avance en la materia.

Consultada sobre por qué no fueron ley anuncios o proyectos, teniendo en cuenta que el Gobierno gozaba de mayoría parlamentaria, la subdirectora de Ciudadano Inteligente Colombina Schaeffer precisó que con el afán de ganar la elección, Michelle Bachelet no contaba con una base política y un acuerdo programático concreto, “entonces cuando las pre normativas llegaban al Congreso, muchos diputados y senadores que integraban la Nueva Mayoría no les dieron su voto, además que intentaron desmarcarse de la mandataria por los escándalos de corrupción que afectaban a familiares y por lo mismo el desafío que se le vienen al nuevo mandatario es igual o mayor”.

Según el estudio realizado por la ONG, el Gobierno en general cumplió con un 56 por ciento de las promesas de programa.

La única área con un 100 por ciento de cumplimiento fue Energía, donde se promulgaron leyes sobre el fomento a las Energía Renovables no Convencionales, mejoras en el sistema de trasmisión eléctrica, promoción de competencias, incentivos a la incorporación de nuevos actores, lo que significó finalmente la reducción en los precios.

El tema Educación es el siguiente en el ranking de cumplimiento, con un 91 por ciento. Destacan normativas sobre la eliminación de la selección en las instituciones de educación, el fin del financiamiento compartido, la instauración de una nueva normativa en materia de carrera docente, el fin de la municipalización, la eliminación del lucro, la creación de universidades estatales y centros de formación técnica.

Ciudadano Inteligente situó al ítem Democracia, en un tercer lugar con un 85 por ciento de cumplimiento. La sustitución del Sistema Electoral Binominal, la elección de intendentes y el derecho a voto de chilenos en el extranjero fueron algunas de las leyes que vieron la luz durante estos últimos cuatro años.

La coordinadora metodológica de la Fundación, Laura Encalada informó, finalmente, que todos los detalles del estudio se pueden ver en el sitio web “Del Dicho al Hecho”.

Al ingresar al portal, se encuentra el balance general de cumplimiento de la gestión de la Presidenta Michelle Bachelet. También es posible verificar la evaluación del primer período de Sebastián Piñera, quien asumirá un nuevo periodo de mandato este domingo 11.