Periodistas se organizan para erradicar el sexismo de los medios chilenos

Desde hace algunos años, se ha generado una creciente conciencia sobre la construcción editorial sexista en los medios de comunicación. En tal tarea se ha producido un punto de encuentro virtuoso, en principio espontáneo, con procedencias desde el movimiento feminista, la academia, el periodismo y los públicos de los medios.

Todo ello para cumplir objetivos políticos importantes: generar un diálogo con el ejercicio cotidiano de los medios de comunicación, otorgar a los lectores, televidentes y auditores de medios la posibilidad de enfrentarlos críticamente. Y a los periodistas, cambiar y cambiarse para ser sujetos críticos e idealmente agentes de cambio.

De esta manera, el Periodismo se hace cargo de su rol en la sociedad porque, como decía Alain Touraine, “los medios de comunicación son la plaza pública de nuestros tiempos”. O, en palabras de Manuel Castells, los medios ya no son el cuarto poder, sino “el” poder, por cuanto ahí se nombra el mundo y se genera la gran disputa por visibilidad que re-baraja las disputas y las hegemonías.

En ese propósito, y en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Comisión de Género del Colegio de Periodistas anunció la campaña “Marzo sin medios sexistas” (#MediosNoSexistas) como una forma de visibilizar la discriminación que viven las mujeres a través de los medios de comunicación y los efectos de la violencia simbólica en las pautas informativas.

“Camila Vallejo no quiso mover la colita”, “Nabila Rifo se lo buscó”, “Hizo anticucho con su polola”, “El amor y los celos la mataron”, “Miss Gabinete”, son algunos titulares del pasado reciente que no deberían repetirse en el futuro.

Es un paso para pasar del círculo vicioso al círculo virtuoso. El machismo anida en nosotros y en nuestras relaciones, muchas veces sin que nos demos cuenta. Debido a que, en general, las escuelas de Periodismo no contemplan la formación en prácticas no sexistas, la toma de conciencia sobre este tema queda al arbitrio individual. Muchas y muchos llegan a problematizar las prácticas y enfoques periodísticos, pero otros las reproducen.

Los ejemplos son muchos: paneles donde solo participan hombres; enfoques noticiosos donde se cosifica a la mujer y/o donde se produce la naturalización de las desigualdades de género en el ámbito público y privado; varas distintas para medir el desempeño de las mujeres en el espacio público, entre otras. Respecto al último punto, en una columna publicada hace pocos días en The New York Times, la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se preguntaba por qué hace pocos años llegó a haber muchas presidentas latinoamericanas y por qué a partir de la próxima semana no habrá ninguna. Para responder la pregunta citaba a Dilma Rousseff: “había dobles estándares para los hombres y para las mujeres. Me acusaron de ser dura y severa; a un hombre lo habrían considerado firme y fuerte”.

Es una responsabilidad ciudadana. En las escuelas de Periodismo nos enseñaron y enseñamos que el lenguaje construye realidad. El sexismo también. Y el no sexismo igual. Afortunadamente, la campaña de la Comisión de Género del Colegio de Periodistas confluye con otras que surgen al mismo tiempo en distintos lugares. Francia lanzó este martes una campaña contra las prácticas sexistas en la publicidad, mientras en Ruanda una radio fue suspendida por transmitir un sermón con contenidos denigrantes hacia las mujeres. Esta tarea se acomete en paralelo con otros espacios importantes para la construcción de sentido común, como la política y la educación.

En Chile, la campaña tiene programada la realización de diversas acciones a lo largo del país sobre medios de comunicación, género y feminismo. En Santiago y Valparaíso se presentará el portal “Mujeres en el medio”, sitio web articulado por un grupo de periodistas feministas vinculadas a medios de comunicación – nacionales y de América Latina -, y a la Comisión de Género del Colegio de Periodistas.

Fabiola Gutiérrez, una de las impulsoras de la iniciativa, hizo un llamado “a periodistas y estudiantes de periodismo a sumarse a esta acción de visibilidad por medios no sexistas. Queremos ser muchas periodistas las que marchemos unidas junto a las futuras periodistas, queremos mostrar que estamos organizadas y atentas al comportamiento de los medios y que nuestro esfuerzo será aportar a un mejor periodismo, respetuoso de los derechos de todas”.

De este modo, las y los periodistas asumen la responsabilidad intelectual y política de problematizar su propio quehacer, a diferencia del modelo de simples correas de transmisión promovida por el orden hegemónico.