Rodrigo Valdés sobre reforma previsional: “Es más de lo mismo”

En el lanzamiento del libro “Pensiones: Del descontento a las soluciones”, escrito por Salvador Valdés, coordinador macroeconómico de Clapes UC, el ex ministro de Hacienda señaló que el esquema de previsión actual con AFP y pilar solidario, no satisface las demandas sociales de la mayoría de los ciudadanos.

“Hay una pregunta central que creo que debe responder el nuevo Gobierno: ¿Un sistema basado en cuentas de ahorro forzoso individuales, administradas por el sistema privado con fines de lucro y, en segundo lugar, un programa de ayuda estatal, es suficiente para el contrato social que demanda la mayoría de este país? Yo creo que no”.

Así marcó su retorno a la contingencia pública el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés, tras varios meses de silencio luego de su brusca salida del gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet.

El economista señaló que los problemas en materia de pensiones no se solucionarán con las propuestas de Sebastián Piñera , ya que ellas no consideran el fondo del asunto y, por lo mismo, no proponen un cambio profundo al sistema. “El programa de gobierno de Sebastián Piñera, (…) avanza en algunos aspectos, pero que tiene un sabor a más de lo mismo”.

El aumento de la edad de retiro, el apoyo a las mujeres y el fortalecimiento del pilar solidario como los aspectos relevantes para hacer cambios en el sistema. “Todas estas cosas creo que ya son básicamente parte de cualquier fórmula que se vaya a hacer en el camino que hemos recorrido en los últimos años”, puntualizó Valdés.

En tanto, Nicolás Monckeberg, pronto a asumir el Ministerio del Trabajo y que también fue expositor en el seminario, defendió las iniciativas del presidente electo.”El ex ministro parece no haber leído completa la propuesta del Presidente Piñera. Esta no es más de lo mismo, porque, a diferencia de otras propuestas, establece aumentos directos a las pensiones más bajas desde el primer día y que va aumentando con la edad del trabajador”, dijo. Agregó que “tampoco es más de lo mismo incluir un beneficio especial para la clase media con enfasis en las mujeres, a quienes se les va a complementar su pensión de acuerdo a la cotización”.

También aludió a la idea de poner fin a la caída de las pensiones de los jubilados con retiro programado y a la cotización adicional de un 4 por ciento por parte de los empleadores con el fin de mejorar sus cotizaciones futuras.

En su ponencia, Monckeberg enfatizó en la necesidad de tener un sistema de pensiones más solidario, pero siempre considerando que la solidaridad no puede terminar en injusticia, ” los más pobres no pueden terminar pagando el incremento de las pensiones de los que tienen más”, señaló quien, desde el domingo estará a cargo de la cartera de Trabajo y Previsión Social.