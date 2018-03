Vecinos de Colina denuncian instalación de plantas de aguas servidas

En solo tres semanas los residentes del sector Reina Norte de Colina han tenido que trabajar contra el proyecto del que se enteraron de casualidad y, el que esperan, sea rechazado por no contar con un estudio de impacto ambiental.

Vecinos del sector Reina Norte en Colina denunciaron que el 17 de noviembre de 2017 la empresa Aguas Santiago Norte ingresó al Sistema de Evaluación Ambiental el proyecto denominado planta de tratamiento de aguas servidas y potables, Reina Norte en Colina. La acción despertó la alerta de los habitantes de la zona que acusan que el proyecto se ubicará a solo 15 metros de distancia entre la planta de tratamiento y las viviendas.

La generación de olores, los daños del sector además del devalúo de las viviendas y los ruidos molestos son solo algunas de las razones por las cuales vecinos rechazan la medida, además de la poca comunicación con el municipio.

Es por lo anterior que la comunidad creó un movimiento ciudadano llamado ‘No a la farfana de Colina’ que ha liderado protestas contra la iniciativa empresarial. Andrés Vásquez, concejal de la comuna y vocero de la agrupación acusó que incluso antes de noviembre el municipio sabía del proyecto, pero no realizó la comunicación pertinente.

Según lo expuesto por Vásquez, la información se dio a conocer hace dos semanas atrás, a fines de febrero. “Luego de eso comenzamos con los vecinos a organizarnos, a generar un grupo de trabajo con ingenieros medioambientales, abogados especialistas en temas de medioambiente para analizar lo que es hoy la declaración de impacto ambiental de la empresa Aguas Santiago Norte que ingresó, con fecha 17 de noviembre, al servicio de Evaluación Ambiental con la finalidad de buscar una calificación ambiental respecto del proyecto de instalación de una planta de tratamiento de agua servidas y planta tratamiento de agua potable en el sector de Reina Norte”.

Según comenta el concejal, desde entonces el camino está marcado por la entrega de documentos con destino al municipio: “Hemos desarrollado distintos escritos destinados a la municipalidad de Colina, cuestionamos la opinión y observaciones que hizo la municipalidad respecto del proyecto. La municipalidad recibió este oficio al SEA con fecha fines de noviembre y emite un oficio el 7 de diciembre con un par de observaciones que nada tiene que ver con el fondo del asunto, son observaciones que no cuestionan la declaración de impacto ambiental, que no menciona las comunidades aledañas al proyecto y por sobre todo, no hace una observación fuerte respecto a los efectos sobre el medio ambiente que podría tener la planta.

Desde ahí, el camino ha estado marcado por la entrega de documentos que cuestionan técnicamente el proyecto que tendrá un efecto negativo a la población colindante.

En miras de los avances de la planta de aguas servidas, Vásquez manifestó las exigencias por parte de los vecinos donde expresó que como habitantes esperan que “el Servicio de Evaluación Ambiental califique negativamente este proyecto en virtud de las decenas de observaciones que hicieron los organismos técnicos, los ministerios y la comunidad y que, efectivamente, la empresa no ingrese una declaración de impacto ambiental sino un estudio de impacto ambiental que va a analizar los efectos negativos sobre las comunidades colindantes y las mitigaciones que estas plantas podrían generar sobre el entorno

Por su parte, el dirigente de la Junta de vecinos de Las Araucarias 3, Cristian Hermosilla, recalcó en los daños que traería esta instalación a una comunidad que en 2016 llegó a habitar el sector. Además, relató que la información de la puesta en marcha del proyecto se dio casi de forma accidental pues declaró que “un vecino hizo una denuncia a Andrés (Vásquez) él hizo la denuncia a la Superintendencia Sanitaria y otro vecino le preguntó por los conocimientos de una supuesta planta que se iba a instalar en el sector de Reina Norte. Por ello, el concejal hizo las consultas con sus asesores y ahí nos enteramos que estaba avanzado el tema de la planta, habían cerca de tres meses de trabajo documental por parte de la empresa”

Respecto a la postura del municipio, en el oficio n° 842, y según lo que dicen los vecinos, omitió cuestionamientos como la Declaración de Impacto Ambiental y requerir un Estudio de Impacto Ambiental que es lo que, por normativa, desde presentar la empresa para proyectos de Alto Impacto.

En ese sentido, el pasado miércoles y a través de su cuenta de twitter la administración comunal expresó que a través de su alcalde solicitó a Aguas Santiago Norte exponer los detalles del Proyecto Planta de Aguas Servidas y Agua Potable Reina Norte a toda la comunidad involucrada: dirigentes de las organizaciones comunitarias aledañas al proyecto y concejo municipal.

Radio Universidad de Chile se contactó con la empresa Aguas Santiago Norte quienes manifestaron que no se referirán al tema antes de la reunión que sostendrán con dirigentes y autoridades municipales durante este martes.